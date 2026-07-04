Eski Devlet Bakanı Burhan Kara hayatını kaybetti

Giresun siyasetinin önemli isimlerinden eski Devlet Bakanı Burhan Kara, Ankara'daki ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.

GİRESUN'DAN MECLİS'E UZANAN SİYASİ KARİYER Takvim Kaynak Tercihleri

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen Burhan Kara, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kara, tıp doktoru unvanını aldı. Uzun yıllar serbest hekim olarak görev yapan Kara, daha sonra siyasete adım attı.

Siyasi hayatına Anavatan Partisi çatısı altında başlayan Burhan Kara, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde Giresun Milletvekili seçildi. Beş dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan Kara, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini de üstlendi.

55. HÜKÜMETTE DEVLET BAKANI OLDU

Burhan Kara, 1997-1999 yılları arasında görev yapan 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı. Bakanlığı döneminde özellikle Giresun'un yatırım, kalkınma ve altyapı projelerine yönelik çalışmalarıyla tanındı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kara, 2001 yılında ANAP'tan ayrılarak Doğru Yol Partisi'ne katıldı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel