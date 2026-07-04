İttifakın geleceği Ankara'da şekillenecek! Başkan Erdoğan'ın NATO gündemi: Filistin'e adalet! Trump'a da anlatacak
Ankara, küresel siyasetin yeni merkez üssü olmaya hazırlanırken 7-8 Temmuz’daki kritik NATO Zirvesi’nde Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere dünya liderlerine Gazze’deki soykırımı haykırarak "Filistin'e adalet" diyecek. İttifakın yeni güvenlik doktrininin şekilleneceği zirvede Türkiye, İsrail’e yönelik NATO vetosunu sürdürerek bölgesel barışın ve küresel dengelerin anahtar ülkesi olduğunu bir kez daha masaya koyacak.
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı uluslararası kamuoyunun öncelikli gündem maddesi haline getiren Türkiye, NATO Ankara Zirvesi'nde de "adaletin ve barışın sesi" olacak.
NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik zirvede bir araya gelecek. İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde yapılacak zirvede, ittifakın yeni güvenlik stratejisi masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERE ANLATACAK
ABD Başkanı Donald Trump dahil zirveye katılan liderlerin tamamıyla görüşmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in saldırganlığına vurgu yapacak, Filistin için adalet isteyecek.
Başkan Erdoğan, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerini hatırlatarak, bunun dünya güvenlik paradigmasına olumsuz etkilerini muhataplarına aktaracak.
Başkan Erdoğan'ın zirve marjındaki hitaplarında da İsrail yayılmacılığının ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye attığı hususunun altını çizmesi bekleniyor. Türkiye, 2023'ten itibaren İsrail'in NATO etkinliklerine katılımını veto ediyor. Bu zirvede de aynı vetonun geleceği belirtiliyor.
NATO'NUN GELECEĞİ ANKARA'DA ŞEKİLLENECEK
Batı medyasındaki yorumlara göre Ankara'daki NATO Zirvesi birçok açıdan önemli olacak.
İşte öne çıkan başlıklar:
- 3.0 Versiyon: Yeni güvenlik doktrini devreye alınacak.
- Savunma harcamaları: Ülkeler savunma harcamaları garantisi verecek.
- Ortadoğu: Türkiye'nin ev sahipliği sayesinde Filistin başta olmak üzere Ortadoğu'daki önemli konular ele alınacak.
- NATO'nun geleceği: ABD ve Avrupa arasındaki krizler Türkiye'nin dengeleyici tutumu ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacak.
- Rusya: Avrupa ülkeleri Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin kapısını çalacak.
- ABD-Türkiye ilişkileri: F-35 başta birçok sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
- Avrupa-Türkiye ilişkileri: Uzmanlara göre Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek.
TRUMP 1000 KİŞİ İLE GELİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik heyet, yeni Air Force One uçağı, Marine One helikopteri ve "Canavar" lakaplı başkanlık limuziniyle geleceği açıklandı.
Trump'a eşlik edecek geniş heyetin önemli bölümünün zirveden önce Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek.
Başkan Erdoğan da Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.