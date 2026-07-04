İttifakın geleceği Ankara'da şekillenecek! Başkan Erdoğan'ın NATO gündemi: Filistin'e adalet! Trump'a da anlatacak

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı uluslararası kamuoyunun öncelikli gündem maddesi haline getiren Türkiye, NATO Ankara Zirvesi'nde de "adaletin ve barışın sesi" olacak. NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik zirvede bir araya gelecek. İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde yapılacak zirvede, ittifakın yeni güvenlik stratejisi masaya yatırılacak. BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERE ANLATACAK

ABD Başkanı Donald Trump dahil zirveye katılan liderlerin tamamıyla görüşmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in saldırganlığına vurgu yapacak, Filistin için adalet isteyecek.

Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Başkan Erdoğan, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerini hatırlatarak, bunun dünya güvenlik paradigmasına olumsuz etkilerini muhataplarına aktaracak. Takvim Kaynak Tercihleri