NATO Zirvesi öncesi çarpıcı rapor! Türkiye kilit aktör olacak

Ankara Zirvesi'nin bu dönüşüm için ʺstratejik dönüm noktasıʺ olacağı belirtildi. ANKARA ZİRVESİ NEDEN KRİTİK? Rapora göre Ankara Zirvesi, yalnızca mevcut krizlerin değerlendirileceği rutin bir liderler toplantısı olmayacak. Zirvede alınacak kararlar, NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir güvenlik anlayışı benimseyeceğini belirleyecek. Raporda; savunma harcamaları, üretim kapasitesi, ABD-Avrupa iş bölümü, doğu ve güney kanatlarının güvenliği, yapay zekâ, siber güvenlik, uzay güvenliği ve yeni nesil savunma teknolojileri NATO 3.0 tartışmalarının temel başlıkları olarak sıralanıyor.



NATO'DA YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ Raporda, NATO içinde yıllardır süren "külfet paylaşımı" anlayışının yerini "külfet kaydırma" modeline bırakacağı ifade edildi. Buna göre ABD'nin nükleer caydırıcılık, stratejik istihbarat ve uzay teknolojilerine odaklanması, Avrupa'nın ise kara, hava ve deniz gücüyle birlikte mühimmat üretimi ve lojistik alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin ise hem doğu hem de güney kanadındaki güvenlik risklerini aynı anda yönetebilen konumuyla bu yeni yapılanmanın merkezindeki ülkelerden biri olduğu değerlendiriliyor.







SAVUNMA HARCAMALARINDA YENİ DÖNEM Rapor, NATO'da savunma bütçelerindeki artışın tek başına yeterli olmayacağını ortaya koyuyor. Ankara Zirvesi'nde asıl tartışmanın, ayrılan kaynakların nasıl daha güçlü üretim kapasitesine ve etkin askeri kabiliyete dönüştürüleceği olması bekleniyor. Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve yüksek üretim kapasitesiyle bu süreçte ittifakın ihtiyaç duyduğu ülkeler arasında yer aldığı vurgulanıyor.