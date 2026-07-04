15 Temmuz'un unutulmayan kahramanları: Yıllar geçse de acıları ilk günkü gibi
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de o gece yaşanan acılar hafızalardaki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilere karşı sokağa çıkan ve Akıncı Üssü önünde açılan ateş sonucu şehit olan Lokman Biçinci'nin annesi, oğlunun şehadetinden bir hafta önce söylediği, "Askerde şehit olamadım ama ben şehit olacağım" sözlerini gözyaşları içinde anlattı. 15 Temmuz gazisi Ömer Faruk Çatal da "Vatan için can vermek şereftir. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız." mesajı verdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı dinmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilere karşı meydanlara inen 25 yaşındaki Lokman Biçinci, darbenin komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü.
Aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Güldalı Biçinci, oğlunun son sözlerini ve o gece yaşadıklarını anlattı. FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olan, dört yıl sonra da kardeşi Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı şehit veren Ömer Faruk Çatal ise, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.
"ANNE, ÖNCE DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ"
15 Temmuz gecesi ailece bir cenaze için evde olduklarını anlatan Güldalı Biçinci, televizyonlardan yapılan çağrının ardından oğlunun hiç tereddüt etmeden evden çıktığını söyledi.
Lokman Biçinci'nin kendisine, "Anne bekleyin, ben gelirim." dediğini aktaran anne, cenazeyi hatırlatması üzerine oğlunun, "Anne, vatan elden gider. Önce devletimiz, milletimiz, bayrağımız." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ifade etti.
"O AN DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Sabaha kadar oğlundan haber alamadıklarını belirten acılı anne, en acı haberi sabah saatlerinde aldığını söyledi.
Polislerin kendisine "Lokman şehit oldu." dediği anı anlatan Biçinci, "O an dünyam başıma yıkıldı. Önce inanamadım ama acı gerçekle yüzleştim." ifadelerini kullandı.
Şehadetinden bir hafta önce söyledikleri yürek burktu.
Güldalı Biçinci, oğlunun şehit olmadan yaklaşık bir hafta önce söylediği sözleri hiçbir zaman unutamadığını dile getirdi.
Lokman Biçinci'nin, "Askerde şehit olamadım ama ben şehit olacağım." dediğini anlatan anne, aradan yıllar geçmesine rağmen bu sözlerin kulaklarında çınladığını belirtti.
ACISI BÜYÜK AMA GURURU DA BÜYÜK
Evladını vatan uğruna şehit vermenin tarifsiz bir acı olduğunu söyleyen Güldalı Biçinci, buna rağmen büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.
"Allah devletimize zeval vermesin. Bugün yine aynı durum olsa yine gideriz. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." diyen Biçinci, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür diledi.
BU HAİNLİĞİ UNUTTURMAYACAĞIZ
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gazi olan Ömer Faruk Çatal da o gece verilen mücadelenin hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.
Dört yıl önce kardeşi Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı da şehit verdiğini hatırlatan Çatal, "Vatan için can vermek şereftir. O gece yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.