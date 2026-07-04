15 Temmuz'un unutulmayan kahramanları: Yıllar geçse de acıları ilk günkü gibi

Aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Güldalı Biçinci, oğlunun son sözlerini ve o gece yaşadıklarını anlattı. FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olan, dört yıl sonra da kardeşi Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı şehit veren Ömer Faruk Çatal ise, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız ." dedi.

Güldalı Biçinci (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

"ANNE, ÖNCE DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ"

15 Temmuz gecesi ailece bir cenaze için evde olduklarını anlatan Güldalı Biçinci, televizyonlardan yapılan çağrının ardından oğlunun hiç tereddüt etmeden evden çıktığını söyledi.

Lokman Biçinci'nin kendisine, "Anne bekleyin, ben gelirim." dediğini aktaran anne, cenazeyi hatırlatması üzerine oğlunun, "Anne, vatan elden gider. Önce devletimiz, milletimiz, bayrağımız." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ifade etti.



15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci

"O AN DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Sabaha kadar oğlundan haber alamadıklarını belirten acılı anne, en acı haberi sabah saatlerinde aldığını söyledi.

Polislerin kendisine "Lokman şehit oldu." dediği anı anlatan Biçinci, "O an dünyam başıma yıkıldı. Önce inanamadım ama acı gerçekle yüzleştim." ifadelerini kullandı.

Şehadetinden bir hafta önce söyledikleri yürek burktu.

Güldalı Biçinci, oğlunun şehit olmadan yaklaşık bir hafta önce söylediği sözleri hiçbir zaman unutamadığını dile getirdi.

Lokman Biçinci'nin, "Askerde şehit olamadım ama ben şehit olacağım." dediğini anlatan anne, aradan yıllar geçmesine rağmen bu sözlerin kulaklarında çınladığını belirtti.