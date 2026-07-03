Dünyanın gözü NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da: Trump 1000 kişilik heyet ve yeni uçağıyla geliyor!
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7 Temmuz öğleden sonra 1000 kişilik bir heyetle Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Yabancı medya, zirveyi soğuk savaş sonrası en kritik NATO buluşmalarından biri olarak değerlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7 Temmuz öğleden sonra Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek programda Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Karşılama töreninde 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerler de yer alacak.
Program kapsamında Erdoğan ile Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
TRUMP 1000 KİŞİLİK HEYETLE GELİYOR
Trump'ın görüşmelerin ardından dinlenmesi, daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderleri onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılması öngörülüyor. ABD Başkanı'nın 1000 kişiden fazla bir heyetle Ankara'ya gelmesi beklenirken, ziyaretin NATO Zirvesi'nin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.
AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR
Öte yandan Batı basınında Ankara NATO Liderler Zirvesi alarmı sürüyor. ABD ve Avrupa medyasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye geniş yer ayrılıyor. Son olarak ABD merkezli Bloomberg ajansı zirveyi ele aldı.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu gösterecek" denilen haberde "Ankara'da NATO Zirvesi öncesi Türkiye, 10 milyar dolarlık yerli savunma sanayiiyle ittifakın hayati üssü oldu" ifadeleri kullanıldı. Bloomberg analizinde S-400 ve F-35 krizlerinin aşılabileceği, Türkiye'nin ABD sonrası dönemde kendisini Avrupa güvenlik mimarisinin lideri konumunda gördüğü vurgulandı.
EN KRİTİK ZİRVE
NATO'nun geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvesinde alınan tarihi kararların ilk kez uygulamaya geçirileceği Ankara Zirvesi, İttifak'ın savunma harcamalarından kuvvet yapısına, savunma sanayiinden transatlantik yük paylaşımına uzanan kapsamlı dönüşümünü ifade eden "NATO 3.0" sürecinin başlangıç noktası olarak soğuk savaş sonrası en önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak.
GÜNDEM YOĞUN
Liderlerin masasında geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesinden savunma harcamalarının artırılmasına, NATO Kuvvet Modeli'nin uygulanmasından savunma sanayiinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesine, Avrupa'nın üstleneceği yeni sorumluluklardan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine kadar İttifak'ın geleceğini şekillendirecek birçok kritik başlık yer alıyor.
'AY YILDIZ' NATO'YA HAZIR
Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, ilk resmi organizasyonuna hazırlanıyor. Ankara'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan yerleşke, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerini ağırlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla kapılarını ilk kez basın mensuplarına açan karargâhta, zirve kapsamında "Yıldız" bölümünde resepsiyon düzenlenmesi planlanıyor. Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşkede Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı kampüste faaliyet gösterecek. Akıllı bina konsepti, çevre dostu mimarisi ve ileri teknoloji altyapısıyla inşa edilen karargâh; siber güvenlik, balistik koruma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı güvenlik sistemleri ve gelişmiş mühendislik çözümleriyle donatıldı.
Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik altyapısıyla dünyanın sayılı askerî karargâhları arasında gösterilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.
BAZI YOLLAR KAPANACAK MOTOKURYELERE KISITLAMA
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut havalimanları başta olmak üzere devlet başkanlarının kullanacağı güzergâhlarda kapsamlı düzenlemeler yapılacak.
Tedbirler kapsamında birçok ana arter ile zirve otellerinin çevresinde scooter kullanımına izin verilmeyecek, park halindeki scooter'lar 4 Temmuz'a kadar kaldırılacak. Aynı bölgelerde 6-9 Temmuz arasında motokuryelerin faaliyetleri de durdurulacak.
Zirve güzergâhlarında 4-9 Temmuz tarihleri arasında park yasağı uygulanırken, yakıt tankerleri, beton mikserleri ve diğer ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir merkezine alınmayacak. Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için ise alternatif ulaşım güzergâhları belirlendi.