CHP'li Foça'da yolsuzluk skandalı! Gerçekleri duymak Belediye Başkanı Fıçı'yı çıldırttı: "Yayını kapatın, ben bağırırım!"

Saniye Bora Fıçı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Sabah'a aittir.)

AK Partili Meclis Üyesi Murat Yıldız konuşmasında, "Belediyemizde geçen aylarda mazotla alakalı bir durum vardı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Belediye çalışanı tutuklandı ama biz sadece bir kişinin tutuklanmasını değil bir ihmalin olduğunu gördük. Ben bir yerden telefon dahi alsam mali müşavirim bana bildiriyor. Biz 13 ay hiç mi takip etmedik? Bu birime bakan arkadaşlar bu kadar mı sorumsuzlar? 33 bin 422 lira belediye hesaplarına bloke konulmuş. Koskoca belediye olarak biz bu parayı ödeyemedik mi? Söyleseydiniz meclis üyeleri olarak aramızda toplardık. Belediyemizi de bu duruma sokmazdık" dedi. Başkan Fıçı ise, "Ödemelerle ilgili mendil açıyoruz. Allah senden razı olsun" yanıtı verdi.