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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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