CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi.CHP’li vekilin yeğeni gözaltına alındı
Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.
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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel