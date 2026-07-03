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CHP'li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP'li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP'li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı-2 CHP'li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı-3 CHP'li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı-4
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