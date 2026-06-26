NATO Zirvesi öncesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiasını DMM yalanladı

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7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmuyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya paylaşımı. (Haberde yer alan görseller sosyal medyadan alınmıştır.)

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ASILSIZ İDDİALARA HUKUKİ SÜREÇ

DMM, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara ilişkin gerekli tüm hukuki süreçlerin ayrıca yürütüldüğünü bildirdi.