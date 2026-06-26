NATO Zirvesi öncesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiasını DMM yalanladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddialarını yalanladı. DMM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, kamuoyunda panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin yürütüldüğü belirtilirken, vatandaşlara yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri çağrısı yapıldı.
Hızlı Özet Göster
- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.
- 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmuyor.
- DMM, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
- Vatandaşların güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını bildirdi.
DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
ASILSIZ İDDİALARA HUKUKİ SÜREÇ
DMM, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara ilişkin gerekli tüm hukuki süreçlerin ayrıca yürütüldüğünü bildirdi.
VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI
Açıklamada, vatandaşların güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.