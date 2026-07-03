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CANLI | Başkan Erdoğan'dan 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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CANLI | Başkan Erdoğan'dan 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


Sevgili çiftçi kardeşlerim, Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canıgönülden tebrik ediyorum.

Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür.

Toprak için "ana" tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. "Ne ekersen onu biçersin" sözü hafızamıza boşuna kazınmamıştır.

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için önemlidir. Hayatidir yeri doldurulamaz. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti olan Türk varislerin başında değerli çiftçilerimiz vardır.

Tabiat nankörlük etmez, kendine nankörlük edeni de affetmez.

Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten tarıma fayda gelmez.

Açıklamanın detayları gelecek...

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