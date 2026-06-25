"Macron için Ankara'da park kapatılacak" iddiası yalan çıktı
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü yapacağı gerekçesiyle Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiaları yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır." denildi.
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- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşu yapması için Ankara'daki parkların kapatılacağı iddiasını yalanladı.
- Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında 70 bin personel görev yapacak.
- CHP'ye yakın yayın organları, Macron'un koşu yapması için parkların kapatılacağı iddiasını gündeme getirdi.
- Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğu, resmi açıklamalarla teyit edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşu yapması için Ankara'da park kapatılacağı iddiası asılsız çıktı.
ANKARA'DA NATO ZİRVESİ
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı' gideceğini bildirdi.
Zirve kapsamında çeşitli önlemler alınırken "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşu yapması için park kapatılacağı" iddiası dolaşıma sokuldu.
CHP MEDYASI MACRON İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ
CHP'ye yakın yayın organlarından Sözcü "Ankara'da Macron alarmı: Sabah koşacak diye parklar kapatılıyor, gecekondular gizleniyor" iddiasında bulunurken, BirGün "Ankara'da NATO ablukası: Macron'un 'sabah koşusu' için parklar halka kapatılacak" başlığını attı.
SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA SOKULDU
Söz konusu yayın organlarının haberleştirdiği iddia sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla yayıldı.
DMM YALANLADI: BU YÖNDE BİR KARAR YA DA UYGULAMA YOK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" iddiasını yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."