"Macron için Ankara'da park kapatılacak" iddiası yalan çıktı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında 70 bin personel görev yapacak.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

CHP MEDYASI MACRON İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ CHP'ye yakın yayın organlarından Sözcü "Ankara'da Macron alarmı: Sabah koşacak diye parklar kapatılıyor, gecekondular gizleniyor" iddiasında bulunurken, BirGün " Ankara'da NATO ablukası: Macron'un 'sabah koşusu' için parklar halka kapatılacak" başlığını attı.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA SOKULDU

Söz konusu yayın organlarının haberleştirdiği iddia sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla yayıldı.

DMM YALANLADI: BU YÖNDE BİR KARAR YA DA UYGULAMA YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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