MSB'den İsrail'e "1915" tepkisi: Kendi suçlarını örtme çabasından başka bir şey değil! | Suriye uyarısı | Askeri hastaneler açılacak mı?

İSRAİL

Orta Doğu'daki son gelişmelere de değinen Aktürk, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu vurguladı.

Aktürk, İsrail'in, Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera'da Suriye'nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Adalet Divanında soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Bu çerçevede İsrail'in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor, ayrıca, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz."

İsrail, 28 Haziran 2026'da kabinesinde 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını oybirliğiyle aldı. Türkiye skandala tepki gösterek "kötü niyetli" ve "iftira" olarak nitelendirdi.

7 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesine ve sınırları korumaya, karada, denizde ve havada devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 844 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40 bin 134 olmuştur. Ayrıca, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya'da "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı"nın düzenlendiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Romanya Deniz Kuvvetlerine ait CAm. August Roman tarafından 23 Haziran- 9 Temmuz tarihleri arasında Gölcük'e, 'Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak' görevi çerçevesinde TCG Burgazada tarafından 1-6 Temmuz tarih aralığında Belçika'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır. 3-12 Temmuz tarihleri arasında, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Federico Martinengo tarafından Aksaz'a, 'ABD'nin 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında TCG Oruçreis tarafından New York/ABD'ye, Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat görevi kapsamında TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar tarafından Cibuti'ye, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin'e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Alanya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 29 Haziran'da başlayan ve ülkemizde düzenlenen, 'Türkiye-Macaristan Hava Kuvvetleri 1'inci Karargah Görüşmeleri' yarın sona erecek, NEXUS ACE kapsamında muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla 3 Temmuz'da eğitim uçuşu yapılacaktır."