CHP'li İzmit Belediyesi'nin eski Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı | Veli Ağbaba iddiası
CHP'li İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner, Bodrum'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddialara göre Çetiner'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile kurultay sürecine ilişkin davada "itirafçı" olan iş insanı Turgut Koç'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyona ilişkin incelemelerin sürdüğü, gözaltı kararının ayrıntılarının ise önümüzdeki saatlerde netleşmesinin beklendiği bildirildi.
CHP'li İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emekli olduktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Çetiner, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
BODRUM'DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberinde edinilen bilgilere göre Ümit Duygu Çetiner, sabah saatlerinde Bodrum'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Operasyonun ardından Çetiner'in hangi soruşturma kapsamında ve hangi gerekçeyle gözaltına alındığı merak konusu oldu.
GÖZALTI GEREKÇESİNE İLİŞKİN İDDİA
İddialara göre Çetiner'in gözaltına alınmasının arkasında kritik bir soruşturma dosyası bulunuyor.
Çetiner'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP'nin kurultay sürecine ilişkin davada "itirafçı" olan iş insanı Turgut Koç'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyona ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Gözaltı kararının ayrıntılarının ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.