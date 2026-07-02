CHP'li İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emekli olduktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Çetiner, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BODRUM'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberinde edinilen bilgilere göre Ümit Duygu Çetiner, sabah saatlerinde Bodrum'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Çetiner'in hangi soruşturma kapsamında ve hangi gerekçeyle gözaltına alındığı merak konusu oldu.