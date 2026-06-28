Türkiye’den İsrail’in 1915 kararına sert tepki: Kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar
Gazze'de çoluk çocuk demeden on binlerce masumu katleden ve uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan işgalci İsrail hükümeti, içine düştüğü diplomatik sıkışmışlıktan kurtulmak için kirli bir siyasi oyuna daha soyundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından kabineye sunulan ve hükümet tarafından oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşma süreci için meclise sevk edilen sözde 1915 Ermeni iddiaları kararına Ankara'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminin bu ikiyüzlü hamlesini sert bir dille cevabını verdi. Katillerin kendi suçlarını tarihi yalanların arkasına saklanarak örtbas edemeyeceğini tüm dünyaya ilan etti.
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- Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararın kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediğini açıkladı.
- Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçundan yargılanan İsrail'in kararını kötü niyetli bir girişim olarak nitelendirdi.
- Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve suç ortakları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinde tutuklama emri bulunduğu hatırlatıldı.
- Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci politikalarının son bulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
- Bakanlık, Netanyahu hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" ilan etme kararına Ankara'dan tepki gecikmedi. Bakanlık, yayımladığı bildiride İsrail'in bu siyasi hamleyle kendi cürümlerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.
Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflerken Türkiye'den yanıt gecikmedi.
KENDİ SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.
Bakanlık, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.
"İSRAİL HESAP VERECEK"
Kararın "kötü niyetli bir girişim" olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir."
Açıklamada, "Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.
İSRAİL NEDEN 1915 KARTINI AÇTI? GAZZE, UAD VE DİPLOMATİK SIKIŞMIŞLIK
Tel Aviv yönetiminin uzun yıllardır meclis gündeminde beklettiği veya stratejik bir koz olarak elinde tuttuğu sözde Ermeni iddialarını apar topar kabineden geçirerek resmi karara bağlaması, rasyonel bir tarih anlayışından değil, tamamen uluslararası arenadaki köşeye sıkışmışlığından kaynaklanmaktadır.
Gazze'de uyguladığı barbarlık nedeniyle Güney Afrika'nın açtığı davayla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) devlet olarak "Soykırım" suçlamasıyla karşı karşıya kalan İsrail, imajını temizlemek ve dikkatleri dağıtmak için suni gündemler yaratma peşindedir.
Bunun yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı savaş suçu bağlantılı tutuklama kararı, işgal hükümetini küresel bir tecrite sürüklemiştir. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği tavizsiz destek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vicdanı harekete geçiren diplomatik hamleleri, Netanyahu kabinesinde büyük bir panik yaratmıştır.
İsrail hükümeti, olayları saptırarak ani kararla hem Türkiye'yi cezalandırabileceğini sanmakta hem de dünyayı meşgul ederek Gazze'deki güncel soykırım suçlarının üstünü örtebileceğini düşünmektedir. Ancak Ankara'nın anında gösterdiği sert reaksiyon, Tel Aviv'in bu kirli ve kötü niyetli şantaj kartını ellerinde patlatmıştır.