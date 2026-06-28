Türkiye’den İsrail’in 1915 kararına sert tepki: Kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflerken Türkiye'den yanıt gecikmedi.

İsrail meclisi. (Fotoğraflar AA Arşiv'den alınmıştır.)

KENDİ SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.