Google'a verilen 4,1 milyar avroluk ceza kesinleşti
Avrupa Birliği'nde Google'ın Android işletim sistemine ilişkin rekabet soruşturmasında yargı süreci sonuçlandı. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Google'ın Android işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4,1 milyar avroluk para cezasına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti. Böylece şirket hakkında Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen ceza kesinleşti.
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google ve çatı şirketi Alphabet'in, Android işletim sistemi nedeniyle verilen 4,1 milyar avroluk para cezasına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.
Lüksemburg merkezli mahkeme, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek, Google'ın Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı yönündeki tespiti onadı. Kararla birlikte şirkete uygulanan 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşmiş oldu.
TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Mahkeme kararında, Google ile Alphabet'in itirazlarının yerinde bulunmadığı belirtilirken, Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarının ihlal edildiğine ilişkin değerlendirmenin geçerliliğini koruduğu ifade edildi.
SÜREÇ 2018'DE BAŞLADI
Avrupa Birliği Komisyonu, 2018 yılında Google'ın Android işletim sistemini kullanan mobil cihaz üreticilerini, Google Arama motoru ile Chrome internet tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorladığı gerekçesiyle şirketin hakim konumunu kötüye kullandığına karar vermiş ve 4,34 milyar avroluk para cezası uygulamıştı.
CEZA 4,1 MİLYAR AVROYA İNDİRİLMİŞTİ
AB Genel Mahkemesi ise 2022 yılında Komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal ederken, Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararı korumuş ve para cezasını 4,34 milyar avrodan 4,1 milyar avroya düşürmüştü.
AB Adalet Divanı'nın son kararıyla birlikte 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşerek yürürlükte kaldı.