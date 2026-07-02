Google'a verilen 4,1 milyar avroluk ceza kesinleşti

Lüksemburg merkezli mahkeme, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek, Google'ın Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı yönündeki tespiti onadı. Kararla birlikte şirkete uygulanan 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşmiş oldu.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google ve çatı şirketi Alphabet'in, Android işletim sistemi nedeniyle verilen 4,1 milyar avroluk para cezasına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2018 yılında Google'ın Android işletim sistemini kullanan mobil cihaz üreticilerini, Google Arama motoru ile Chrome internet tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorladığı gerekçesiyle şirketin hakim konumunu kötüye kullandığına karar vermiş ve 4,34 milyar avroluk para cezası uygulamıştı.

CEZA 4,1 MİLYAR AVROYA İNDİRİLMİŞTİ

AB Genel Mahkemesi ise 2022 yılında Komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal ederken, Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararı korumuş ve para cezasını 4,34 milyar avrodan 4,1 milyar avroya düşürmüştü.

AB Adalet Divanı'nın son kararıyla birlikte 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşerek yürürlükte kaldı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel