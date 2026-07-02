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9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekiplerince 9 il merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 300 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 il merkezli geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında toplam 2 milyar 300 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlenen 73 şüpheli yakalandı.

Operasyondan görüntülerOperasyondan görüntüler

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler yakalandı.Şüpheliler yakalandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve emeğine zarar veren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm personel tebrik edildi.

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9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı-5 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı-6 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı-7
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