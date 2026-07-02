9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı

Şüpheliler yakalandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve emeğine zarar veren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm personel tebrik edildi.

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