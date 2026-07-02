9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekiplerince 9 il merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 300 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 il merkezli geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında toplam 2 milyar 300 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlenen 73 şüpheli yakalandı.
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
SOSYAL MEDYADAN SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK
Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve emeğine zarar veren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm personel tebrik edildi.