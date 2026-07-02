CHP'li Bergama Belediye Başkanı'ndan personele baskı talimatı! Korteje katılmayanların isimlerini istedi
CHP'li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in, 90. Bergama Kermesi öncesinde belediye birim müdürlerine gönderdiği WhatsApp mesajı tartışma yarattı. Çelik'in, açılış kortejine katılmayan personelin isimlerinin tek tek bildirilmesini istemesi belediye çalışanları arasında baskı ve mobbing iddialarını gündeme getirdi. İsmini açıklamak istemeyen bir belediye personeli ise duruma tepki göstererek, "Belediye personeli neden zorunlu tutuluyor? Biz köle miyiz?" ifadelerini kullandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek Bergama Kermesi öncesinde CHP'li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in belediye birim müdürlerine gönderdiği WhatsApp mesajı tartışma yarattı.
Açılış kortejine katılmayan personelin isimlerinin bildirilmesini isteyen mesajın ardından belediye çalışanları, uygulamanın idari baskı ve mobbing niteliği taşıdığını söyledi.
"KATILMAYANLARI TEK TEK BİLDİRİN"
CHP'li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in, 90. Bergama Kermesi öncesinde belediye birim müdürlerine WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj kamuoyuna yansıdı.
Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"90. Bergama Kermesimizin açılışına tüm personelimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşüne katılamayan personelin isimlerini sizlerden isteyeceğiz."
"BİZ KÖLE MİYİZ?" TEPKİSİ
Mesajın ardından belediye çalışanlarına yönelik idari baskı ve mobbing iddiaları gündeme geldi.
İsmini açıklamak istemeyen bir belediye personeli, uygulamaya tepki göstererek, "Belediye personeli neden zorunlu tutuluyor? Biz köle miyiz?" ifadelerini kullandı.