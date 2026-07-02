Açılış kortejine katılmayan personelin isimlerinin bildirilmesini isteyen mesajın ardından belediye çalışanları, uygulamanın idari baskı ve mobbing niteliği taşıdığını söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek Bergama Kermesi öncesinde CHP'li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in belediye birim müdürlerine gönderdiği WhatsApp mesajı tartışma yarattı.

CHP'li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"90. Bergama Kermesimizin açılışına tüm personelimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşüne katılamayan personelin isimlerini sizlerden isteyeceğiz."

"BİZ KÖLE MİYİZ?" TEPKİSİ

Mesajın ardından belediye çalışanlarına yönelik idari baskı ve mobbing iddiaları gündeme geldi.

İsmini açıklamak istemeyen bir belediye personeli, uygulamaya tepki göstererek, "Belediye personeli neden zorunlu tutuluyor? Biz köle miyiz?" ifadelerini kullandı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel