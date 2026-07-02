Kreşlere yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Bakan Göktaş açıkladı: Standart dışı uygulamalara son verilecek

CHP'li İBB'ye bağlı kreşler ile bazı özel kreşlerde gündeme gelen darp ve taciz iddialarının ardından, 0-6 yaş grubuna hizmet veren bakım merkezlerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocukların güvenliğini ve gelişimini riske atan standart dışı uygulamaların önüne geçmek amacıyla ilk kez ortak ve bütüncül bir mevzuat oluşturulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelere bağlı tüm kreş ve gündüz bakımevlerinde ortak standartlar uygulanacak, açılış, denetim ve faaliyet süreçleri tek çatı altında yürütülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile kamu kurumları ve belediyelere bağlı tüm merkezlerde artık tek tip denetim, açılış ve faaliyet standartları uygulanacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Bakan Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "büyük proje" diye parlattığı "kreş"lerin birinde "çocuğa taciz" rezilliği yaşanmıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağının altını çizen Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.