Pentagon'dan büyük! Ay Yıldız Karargahı'nda NATO zirvesi hareketliliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında temelini attığı ve 12,6 milyon metrekarelik alanıyla ABD’nin Pentagon yerleşkesini geride bırakan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, NATO Zirvesi öncesinde kapılarını ilk kez basına açıyor. Siber güvenlikten balistik korumaya kadar son teknolojiyle donatılan yerleşke, önümüzdeki hafta NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarını ağırlayarak uluslararası diplomasi sahnesine çıkacak.
Türkiye'nin savunma altyapısında devrim niteliği taşıyan ve "Türkiye'nin Pentagon'u" olarak adlandırılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, uluslararası büyük sınavı öncesi kapılarını ilk kez açıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2021'de temelini attığı dev yerleşke, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde iki kritik programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen devasa kompleksin ilk misafirleri ise basın mensupları oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, ilk kez bu karargahta gerçekleştirilecek.
NATO SAVUNMA BAKANLARI YILDIZ'DA AĞIRLANACAK
Karargahın uluslararası diplomasi sahnesindeki ilk büyük sınavı ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek.
Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran A Haber İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, dev projenin diplomasi trafiğindeki rolünü şu sözlerle vurguladı:
"7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargâhı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanlarına bir resepsiyon da gerçekleştirilmiş ve düzenlenmiş olacak. Bu noktada baktığımızda aslında söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargâhı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından bir tanesi olarak da öne çıkmış olacak. Bu sayede baktığımızda bu karargâh hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkezi olma özelliğini pekiştirmiş olacak hem de aslında uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden bir tanesi olarak dünyada da kendini tanıtmış olacak."
TARİHİ BİNALAR MÜZE OLUYOR, DEV TAŞINMA 2028'DE
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı kampüste toplayacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi, "ay" ve "yıldız" olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Yerleşkenin yıldız bölümü büyük ölçüde tamamlanırken, ay bölümünde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tüm komuta kademesinin 2028 yılında eş güdüm içinde yeni karargaha taşınması planlanıyor.
Taşınma operasyonunun ardından Ankara'nın merkezindeki mevcut askeri binaların akıbeti de netleşmeye başladı. Bakanlığın yapacağı değerlendirmeler ışığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binasının TBMM'nin ek binası olarak hizmete alınabileceği konuşulurken; Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı karargahının bulunduğu tarihi binaların ise müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.
ABD'NİN PENTAGON'UNDAN DAHA BÜYÜK!
Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik devasa bir arazi üzerinde yükselen Ay Yıldız Karargahı, 890 bin metrekarelik kapalı alanı ile ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un büyüklüğünü geride bırakıyor.
Toplamda 15 bin personele hizmet verecek yerleşkenin merkezinde, ortak kullanıma ayrılmış hilal şeklinde bir bina yer alıyor. Bu binanın içinde biri 1680, ikisi 502, ikisi de 251 kişi kapasiteli dev konferans salonları bulunuyor. Sabit daire formundaki 23 tam bin metrekarelik tören alanı ve önündeki yıldız şeklindeki karşılama salonu projenin mimari büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN
İnşaat teknolojisinin en son imkanları kullanılarak balistik saldırılardan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerine, siber güvenlik önlemlerinden özel takviyeli beton yapısına kadar her detayıyla titizlikle tasarlanan karargah için Başkan Erdoğan temel atma töreninde dünyaya, "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız" ifadeleriyle mesaj vermişti.