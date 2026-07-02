Pentagon'dan büyük! Ay Yıldız Karargahı'nda NATO zirvesi hareketliliği

Taşınma operasyonunun ardından Ankara'nın merkezindeki mevcut askeri binaların akıbeti de netleşmeye başladı. Bakanlığın yapacağı değerlendirmeler ışığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binasının TBMM'nin ek binası olarak hizmete alınabileceği konuşulurken; Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı karargahının bulunduğu tarihi binaların ise müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.

ABD'NİN PENTAGON'UNDAN DAHA BÜYÜK!

Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik devasa bir arazi üzerinde yükselen Ay Yıldız Karargahı, 890 bin metrekarelik kapalı alanı ile ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un büyüklüğünü geride bırakıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Genel Merkezi Pentagon (Anadolu Ajansı Arşiv)

Toplamda 15 bin personele hizmet verecek yerleşkenin merkezinde, ortak kullanıma ayrılmış hilal şeklinde bir bina yer alıyor. Bu binanın içinde biri 1680, ikisi 502, ikisi de 251 kişi kapasiteli dev konferans salonları bulunuyor. Sabit daire formundaki 23 tam bin metrekarelik tören alanı ve önündeki yıldız şeklindeki karşılama salonu projenin mimari büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni (30 Ağustos 2021 Anadolu Ajansı - TAKVİM ARŞİV)

DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN İnşaat teknolojisinin en son imkanları kullanılarak balistik saldırılardan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerine, siber güvenlik önlemlerinden özel takviyeli beton yapısına kadar her detayıyla titizlikle tasarlanan karargah için Başkan Erdoğan temel atma töreninde dünyaya, "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız" ifadeleriyle mesaj vermişti.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel