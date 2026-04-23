Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçim öncesi 'kimse işinden olmayacak' sözüne rağmen belediyede yaklaşık 60 çalışanın görev yeri değiştirildi ve bazıları emekliliğe zorlandı.

Seçim öncesi "Anne sözü, kimse işinden olmayacak" diyerek oy toplayan Köksal'ın açıklamaları ile belediyede yaşananlar arasındaki çelişki dikkat çekerken, kurum içinde huzursuzluk ve tedirginlik her geçen gün artıyor.

AK PARTİ DÖNEMİ PERSONELİNE SÜRGÜN



Belediyede önceki dönemde işe alınan personele yönelik özel bir uygulama yapıldığı dikkat çekiyor. AK Parti döneminde göreve başlayan bir işçiye doğrudan sürgün verildiği ortaya çıkarken, toplamda yaklaşık 60'a yakın çalışanın görev yerinin değiştirildiği, bazı çalışanların ise emekliliğe zorlandığı belirlendi. Kurum içinde uzun süredir devam eden bu uygulamaların, çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı ve yıldırma aracına dönüştüğü ifade ediliyor.

70 İŞÇİ BİR ANDA GÖREV YERİNDEN EDİLDİ

Son olarak belediyeye bağlı Yüntaş ve Afbelsan bünyesinde çalışan yaklaşık 70 geçici işçinin görev yerleri değiştirildi. Resmi gerekçe olarak "10 yılını dolduran işçiler" gösterilse de, uygulamanın kapsamı ve şekli çalışanlar arasında tepkiye neden oldu. Görev yeri değiştirilen işçilerin büyük bölümünün park ve bahçeler, temizlik işleri ve açık otopark gibi daha ağır ve farklı alanlara kaydırıldığı, bu durumun açık bir "yıldırma politikası" olarak değerlendirildiği öğrenildi.

150 KİŞİLİK YENİ LİSTE KONUŞULUYOR

Belediye kulislerinde konuşulanlara göre, önümüzdeki günlerde yaklaşık 150 işçinin daha görev yerinin değiştirileceği ifade ediliyor. Bu bilgi, kurum içinde adeta bir tedirginlik dalgası oluşturdu. Personel, sıranın kendilerine gelip gelmeyeceği endişesiyle çalıştıklarını dile getiriyor.



BİRİM SORUMLULARI BİLE GÖREVDEN ALINDI

Sadece işçiler değil, geçmiş dönemde görev yapan birim sorumlularının da görevden alındığı ve yerlerine yeni yönetimin tercih ettiği isimlerin getirildiği öğrenildi. Bu değişim, belediye içinde köklü bir kadro dönüşümüne işaret ederken, "liyakat yerine siyasi tercihlerin öne çıktığı" eleştirilerini beraberinde getirdi. Belediyede birçok tecrübeli personelin pasif görevlere çekildiği, karar mekanizmalarının ise yeni kadrolara bırakıldığı görülüyor.

Birimlere gönderilen yazı

"BELEDİYE CHP KADROLARIYLA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR"

Yaşanan gelişmeler, belediyenin kadro yapısının tamamen CHP çizgisinde yeniden oluşturulduğu yorumlarına neden oldu. Özellikle görev yeri değiştirilen personelin büyük bölümünün önceki yönetim döneminde göreve başlamış isimlerden oluşması dikkat çekiyor. Bu durum, kurum içinde ayrışmayı derinleştirirken, çalışanlar arasında "biz ve onlar" algısının oluşmasına yol açtı.

SEÇİM VAATLERİ İLE GERÇEKLER ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Tüm bu gelişmeler, Başkan Burcu Köksal'ın seçim öncesinde verdiği sözleri yeniden gündeme taşıdı. Köksal, seçim sürecinde belediye çalışanlarına hitaben şu ifadeleri kullanmıştı:

''Afyonkarahisar Belediyesi'nde belediyenin tüm birimlerinde çalışan çalışma arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biliyorum ve duyuyorum ki Burcu Köksal belediye başkanı olduğunda sizi işten çıkaracağımı söylüyorlar. Bakın kadın arkadaşlarımız sürgün edildiğinde, mobinge uğradığında uğradıkları haksızlığı tüm Türkiye'ye ben duyurdum. Hiç merak etmeyin. Ben belediye başkanı olduğumda hiç kimse işten çıkarılma kaygısı yaşamayacak. Kimseyi işinden etmeyeceğim. Ve yine söylüyorum ben bir anneyim. Size bir anne sözü veriyorum. Aynı evladım Barkın'ın hakkını korur gibi belediyede çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın emekçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağım. Size söz veriyorum.''



Ayrıca çalışanlara ücretsiz yemek ve sosyal tesislerden indirimli yararlanma gibi haklar tanınacağını belirten Köksal'ın bu sözleri ile bugün ortaya çıkan tablo arasındaki fark, belediye çalışanları tarafından açık bir çelişki olarak değerlendiriliyor.

PERSONELDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Üçüncü yılına giren CHP'li belediye yönetimi döneminde personel arasında huzursuzluğun zirveye çıktığı görülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, sürekli görev yeri değişiklikleri, belirsizlik ortamı ve artan baskı iddiaları çalışanların motivasyonunu düşürürken, kurum içi verimliliği de olumsuz etkiliyor. Kamuoyunun gözü ise Afyonkarahisar Belediyesi yönetiminden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.