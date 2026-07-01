Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan tutuklandı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce " kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da tutuklandı.

Konuya ilişkin detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Yıldırım'ın evinde arama yapıldığı, yapılan aramada kumar masası, çipler ve kartlar gibi kumar eşyaları bulunduğu belirtildi.

Muzaffer Yıldırım



Ele geçirilen bir deftere ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, raporda ise "Defterde doğrudan oyun adı yer almamaktadır ancak kayıt yapısı, masa bazlı ve oturum sonu netleştirmeli bir para akış sistemi bulunduğu göstermektedir. Yapı, bahisli kart veya masa oyunlarıyla uyumlu görünmektedir." denildi.

BAŞKA BİR ŞÜPHELİ ELE VERDİ



Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, sevk yazısında ayrıca, başka bir şüpheli olan Mehmet Ç.'nin ifadesinde Yıldırım'ın evinde kumar oynandığına ilişkin ifadeler olduğu da aktarıldı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel