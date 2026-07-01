Mehmet Akif Ersoy davasında yeni perde: Yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye sunulacak
Hakkında yürütülen 'suç örgütü kurma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianamesi mahkemece iade edilen Mehmet Akif Ersoy için süreç yeniden işliyor. Savcılık, söz konusu iddianamede eksiklikleri gidererek mahkemeye yeniden sunacak. İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un medya dünyasındaki tanınırlığının ve çevre ilişkilerinin, örgüt üyeleri tarafından birer güvence ve tuzak aracı olarak kullanıldığı belirtildi. Örgüt üyelerinin, çevrelerindeki kadınları Ersoy’un "nüfuzlu ve güçlü" imajıyla etkileyerek sistemli bir şekilde ağlarına düşürdükleri, bu kadınları duygusal yakınlık bahanesiyle Ersoy ile tanıştırıp ilişkiye yönlendirdikleri aktarıldı.
Mehmet Akif Ersoy'un iade edilen iddianamesi yeniden tamamlanarak mahkemeye sunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs'ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
SAVCILIĞA İADE EDİLDİ
Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi.
İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
İADE EDİLEN İDDİANAME TAMAMLANDI
Olayda yeni bir gelişme yaşandı.
Savcılık iddianame üzerindeki çalışmasını tamamladı ve iddianame tekrardan mahkemeye sunulacak.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İddianamede, örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşündükleri, bu nedenle çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde Ersoy ile tanıştırdıkları, duygusal yakınlık kurulmasına aracılık ettikleri ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdikleri ifade edildi.
NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI
Dosyada yer alan değerlendirmelerde, bazı sanıkların televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiği, bu yolla örgütün nüfuz alanının genişletilmeye çalışıldığı belirtildi.
İddianamede, Ersoy'un medya ve çevre ilişkileri üzerinden oluşturduğu iddia edilen etki alanının, örgüt üyeleri tarafından kadınlara ulaşmak ve mağdurları yönlendirmek amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI
İddianamede en dikkat çeken başlıklardan biri uyuşturucu kullanımı oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket eden sanıkların, mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından cinsel birlikteliklerin yaşandığı iddia edildi.
Dosyada, uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin, gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve alınan numunelerle desteklendiği kaydedildi.
PARTİLERİN ADRESİ ULUS'TAKİ EV
İddianamede, uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği öne sürüldü.
Bazı sanıkların mağdurları bu ortamlara götürdüğü ve cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı iddia edildi. Dosyada, Ulus'taki dairenin Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz tarafından kiralandığı, burada çeşitli partiler düzenlendiği belirtildi.
MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA İDDİASI
Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.
Sanıkların savunmalarında suçlamaları reddettiği belirtilirken, soruşturma dosyasında gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin yer aldığı kaydedildi.
ÖRGÜTTEKİ ROLLER TEK TEK ANLATILDI
İddianamede sanıkların örgüt içindeki rolleri de tek tek anlatıldı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez'in, "Yetiş-Yakala" isimli işletmenin sahibi olduğu, Ersoy'a yakın isimlerden biri olarak hareket ettiği ve uyuşturucu ile cinsel içerikli partilere yer sağladığı iddia edildi.
Sanık Mustafa Manaz'ın sahibi olduğu lojistik şirkette Ersoy'un yüzde 10 hissesinin bulunduğu, ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi. İddianamede, çok sayıda eylemin gerçekleştiği öne sürülen Ulus'taki dairenin Manaz ve Ersoy tarafından kiralandığı kaydedildi.
PROGRAMLARA ÇIKARILAN İSİMLER DOSYADA
İddianamede, Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı, Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı öne sürüldü.
YouTube içerikleri üreten Taner Çağlı'nın da uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişkilerde bulunduğu iddia edildi. Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik de dosyada örgüt üyesi olarak yer aldı. Tetik'in uyuşturucu partilerinde bulunduğu ve Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.
286 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un 11 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu kaydedildi. Ersoy hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırma talep edildi.
Başsavcılık, Mehmet Akif Ersoy'un 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.