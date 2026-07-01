Mehmet Akif Ersoy davasında yeni perde: Yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye sunulacak

Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Bazı sanıkların mağdurları bu ortamlara götürdüğü ve cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı iddia edildi. Dosyada, Ulus'taki dairenin Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz tarafından kiralandığı, burada çeşitli partiler düzenlendiği belirtildi.

İddianamede, uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği öne sürüldü.

ÖRGÜTTEKİ ROLLER TEK TEK ANLATILDI

İddianamede sanıkların örgüt içindeki rolleri de tek tek anlatıldı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez'in, "Yetiş-Yakala" isimli işletmenin sahibi olduğu, Ersoy'a yakın isimlerden biri olarak hareket ettiği ve uyuşturucu ile cinsel içerikli partilere yer sağladığı iddia edildi.

Sanık Mustafa Manaz'ın sahibi olduğu lojistik şirkette Ersoy'un yüzde 10 hissesinin bulunduğu, ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi. İddianamede, çok sayıda eylemin gerçekleştiği öne sürülen Ulus'taki dairenin Manaz ve Ersoy tarafından kiralandığı kaydedildi.

PROGRAMLARA ÇIKARILAN İSİMLER DOSYADA

İddianamede, Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı, Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı öne sürüldü.

YouTube içerikleri üreten Taner Çağlı'nın da uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişkilerde bulunduğu iddia edildi. Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik de dosyada örgüt üyesi olarak yer aldı. Tetik'in uyuşturucu partilerinde bulunduğu ve Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.