Deniz Akkaya gözaltına alındı iddiası! | İfadesi ortaya çıktı: Cinsel taciz soruşturmaya girdi
Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakın arkadaşıyla yaşadığı kavga nedeniyle gözaltına alındığı iddiasıyla gündeme geldi. Olayın ardından emniyette ifade veren Akkaya, kiracı olarak kaldığı villanın sahibi M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Akkaya, ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini, fiziksel müdahalede bulunduğunu ve "Evde el bombam ve silahım var" dediğini öne sürerken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eski manken Deniz Akkaya'nın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gözaltına alındı iddiasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İlk olarak yakın arkadaşıyla yaşadığı kavga nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen Akkaya, emniyette verdiği ifadede ise olayın perde arkasını anlattı.
Akkaya, kiracı olarak kaldığı villanın sahibi M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.
YAKIN ARKADAŞININ EVİNE YERLEŞTİĞİ İDDİASI
İddiaya göre Deniz Akkaya, İstanbul'daki evinden ayrıldıktan sonra Kartepe'nin Maşukiye Mahallesi'nde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'dan yardım istedi.
Yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye giderek arkadaşının evine yerleştiği öne sürüldü.
Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberine göre, Akkaya'nın kaldığı evde çıkan tartışmanın ardından yakın arkadaşı Kürşat A.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri adrese geldi. Akkaya'nın sinir krizi geçirdiği, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evde taşkınlık çıkardığı iddia edilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
EMNİYETTE İFADE VERDİ
Gözaltına alındığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın, Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Akkaya, ifadesinde 9 Haziran 2026 tarihinde Kartepe'nin Maşukiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil villanın en alt katına kiracı olarak taşındığını anlattı.Deniz Akkaya'dan ''uzaklaştırma'' açıklaması
Akkaya, ev sahibi M.K.A. ile aylık 25 bin lira kira ve 11 bin lira depozito karşılığında anlaştıklarını, kira bedelinin artırılabileceği konusunda da sözlü mutabakata vardıklarını belirtti.
Ev sahibinin talebi üzerine yazılı kira sözleşmesi yapılmadığını öne süren Akkaya, villanın ortak bahçe ve giriş kapısına sahip olduğunu, kendisinin en alt katta, başka bir kiracının orta katta, ev sahibinin ise en üst katta yaşadığını ifade etti.
"RÖGAR PATLADI, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ"
Akkaya ifadesinde, 27 Haziran'da villanın rögarının patladığını, bu nedenle tuvalet ve lavaboların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Durumu ev sahibine bildirdiğini ve rögarın onarılmasını istediğini belirten Akkaya, aynı gün ev sahibinin odasının kapısına geldiğini ancak kapı kilitli olduğu için açmadığını ifade etti.
"SEN GİDECEKSİN BURADAN" DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Deniz Akkaya, 28 Haziran'da bahçeye indiğinde ev sahibi M.K.A.'nın yanına gelerek öfkeli bir şekilde "Sen gideceksin buradan" dediğini ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Salıncakta oturduğu sırada M.K.A.'nın salıncağı ittiğini, salıncakla birlikte yere düştüğünü, ardından itilerek bahçe demirlerine sıkıştırıldığını iddia eden Akkaya, ev sahibinin uyuşturucu madde kullandığını gördüğünü de öne sürdü.
"EVDE EL BOMBAM VE SİLAHIM VAR"
Akkaya, ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalışırken, "Benim evde el bombam var, bahçeden kalkan silah var" dediğini ileri sürdü.
Bu sözler nedeniyle tehdit edildiğini belirten Akkaya, ortak tanıdıklarının araya girmesi üzerine M.K.A.'nın kendisinden özür dilediğini ancak özrü kabul etmediğini ve o aşamada şikayetçi olmadığını söyledi.
BAHÇE KAPISININ KİLİTLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Akkaya, daha sonra villadan ayrıldığını, aynı gün saat 22.00 sıralarında geri döndüğünde ise bahçe kapısının kilitli olduğunu öne sürdü.
Ev sahibine mesaj atarak kapının açılmasını istediğini, aksi halde polisi arayacağını bildirdiğini ifade eden Akkaya, kapının açılmasının ardından odasına girdiğinde oda anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini iddia etti.
Emniyete verdiği ifadede M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamalarıyla şikayetçi olduğunu belirten Akkaya'nın beyanları doğrultusunda olayla ilgili inceleme sürüyor.
DENİZ AKKAYA KİMDİR?
Deniz Akkaya ( 3 Ağustos 1977, İstanbul), Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra Türkiye'nin önde gelen "top model"lerinden biri olmuş, kariyerine televizyon sunuculuğu, oyunculuk ve köşe yazarlığı gibi alanlarda devam etmiştir.
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