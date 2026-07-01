Deniz Akkaya emniyette ifade verdi "RÖGAR PATLADI, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ" Akkaya ifadesinde, 27 Haziran'da villanın rögarının patladığını, bu nedenle tuvalet ve lavaboların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Durumu ev sahibine bildirdiğini ve rögarın onarılmasını istediğini belirten Akkaya, aynı gün ev sahibinin odasının kapısına geldiğini ancak kapı kilitli olduğu için açmadığını ifade etti. "SEN GİDECEKSİN BURADAN" DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ Deniz Akkaya, 28 Haziran'da bahçeye indiğinde ev sahibi M.K.A.'nın yanına gelerek öfkeli bir şekilde "Sen gideceksin buradan" dediğini ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Salıncakta oturduğu sırada M.K.A.'nın salıncağı ittiğini, salıncakla birlikte yere düştüğünü, ardından itilerek bahçe demirlerine sıkıştırıldığını iddia eden Akkaya, ev sahibinin uyuşturucu madde kullandığını gördüğünü de öne sürdü.

"EVDE EL BOMBAM VE SİLAHIM VAR" Akkaya, ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalışırken, "Benim evde el bombam var, bahçeden kalkan silah var" dediğini ileri sürdü. Bu sözler nedeniyle tehdit edildiğini belirten Akkaya, ortak tanıdıklarının araya girmesi üzerine M.K.A.'nın kendisinden özür dilediğini ancak özrü kabul etmediğini ve o aşamada şikayetçi olmadığını söyledi.