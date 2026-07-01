Paravan şirketlerle 6 milyarlık yasa dışı bahis ağı | Bütün dümeni 3 ayda çevirmişler

Suç örgütünün ulaştığı 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 TL tutarındaki işlem hacmi deşifre edilerek söz konusu paraya el konuldu.

Yaklaşık 3 aylık süreçte 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 TL işlem hacmine ulaşan çeteye yönelik 158 adrese yapılan baskınlarda toplam 118 şüpheli gözaltına alındı.