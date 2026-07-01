Paravan şirketlerle 6 milyarlık yasa dışı bahis ağı | Bütün dümeni 3 ayda çevirmişler
Yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli operasyonun detayları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin elde ettikleri paraları 15 farklı paravan şirket üzerinden kripto varlıklara ve altın hesaplarına aktardığı belirlendi. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu 30 Haziran 2026 tarihinde başlatılan operasyonlarda 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 TL tutarındaki paraya el konuldu. Soruşturma kapsamında toplam 118 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de başlayıp Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yasa dışı bahis ağı emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu çökertildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal kumar üzerinden milyarlarca lira haksız kazanç sağlayan suç örgütüne darbe indirdi.
15 PARAVAN ŞİRKET
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde suç örgütünün yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden yürüttüğü faaliyetleri gizlemek amacıyla 15 paravan firma kurduğu belirlendi.
Suç ağının bahis faaliyetleri kapsamında bu şirketlere ait hesapları kullandığı saptandı. Elde edilen paraların altın hesabı açılarak veya kripto varlık alımı gerçekleştirilerek transfer edildiği ortaya çıktı.
3 AYDA 6 MİLYAR
Emniyet güçlerinin incelemeleri sonucunda paravan şirketlerin hesaplarına yaklaşık 3 aylık süre içerisinde devasa miktarda para aktarıldığı tespit edildi.
Suç örgütünün ulaştığı 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 TL tutarındaki işlem hacmi deşifre edilerek söz konusu paraya el konuldu.
31 İLDE BASKIN
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Kocaeli merkezli 31 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 158 adrese yönelik gerçekleştirilen ilk baskınlarda 105 zanlı yakalandı.
Devam eden çalışmalar neticesinde 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 118'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalar sırasında bulunan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 108 adet fişek hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.