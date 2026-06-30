Sarıyer'deki Mazlum Ayrancı cinayetinde karar: Şüpheliye 15 yıl 10 ay hapis
İstanbul Sarıyer'de 2024 yılının mart ayında bir kafede çıkan silahlı kavgada Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği, Umut Koyuncu'nun yaralandığı olaya ilişkin davada karar açıklandı. Olayın ardından Gürcistan'da bir TIR'ın gizli bölümünde yakalanan Robin Ömer Güneş, "kasten öldürme", "silahla kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası alırken, iki sanık hakkında beraat kararı verildi.
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- İstanbul Sarıyer'de 2024 Mart ayında kafede çıkan silahlı kavgada Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı hayatını kaybetti, Umut Koyuncu yaralandı.
- Robin Ömer Güneş kasten öldürme ve silahla kasten yaralama suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Sanıklar Erhan İnalhan ve Serhat Irklı suçluyu kayırma suçundan 5'er ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
- Robin Ömer Güneş ve kardeşi Roni Baran Güneş olay sonrası Gürcistan'a kaçarken TIR'ın gizli bölümünde yakalandı.
İstanbul Sarıyer'de 2024 yılının mart ayında bir kafede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 35 yaşındaki Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği, Umut Koyuncu'nun ise yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, Robin Ömer Güneş'i toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken, 2 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası verdi.
GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN TIR'DA YAKALANDILAR
Olayın ardından yürütülen soruşturmada, kardeş oldukları belirlenen Robin Ömer Güneş ile Roni Baran Güneş'in Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptığı tespit edildi.
Gürcistan polisinin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada, iki kardeş aracın gizli bölümünde yakalanarak gözaltına alındı.
DAVADA KARAR ÇIKTI
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Robin Ömer Güneş ile taraf avukatları katıldı.
Müşteki Tuncay Ayrancı salonda hazır bulunurken, diğer müşteki Umut Koyuncu ile sanık Serhat Irklı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, mahkeme heyeti, Robin Ömer Güneş'i "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, bu cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.
Sanığa ayrıca "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 10 ay hapis cezası verilerek bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Böylece Robin Ömer Güneş toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
2 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA' CEZASI
Mahkeme, sanıklar Erhan İnalhan ile Serhat Irklı'yı "suçluyu kayırma" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Diğer sanıklar Mustafa Gümüş ile Roni Baran Güneş'in ise üzerlerine atılı suçlardan beraatine hükmedildi.