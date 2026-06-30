Sarıyer'deki Mazlum Ayrancı cinayetinde karar: Şüpheliye 15 yıl 10 ay hapis

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Sarıyer'de 2024 Mart ayında kafede çıkan silahlı kavgada Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı hayatını kaybetti, Umut Koyuncu yaralandı.

Robin Ömer Güneş kasten öldürme ve silahla kasten yaralama suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Erhan İnalhan ve Serhat Irklı suçluyu kayırma suçundan 5'er ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Robin Ömer Güneş ve kardeşi Roni Baran Güneş olay sonrası Gürcistan'a kaçarken TIR'ın gizli bölümünde yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de 2024 yılının mart ayında bir kafede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 35 yaşındaki Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği, Umut Koyuncu'nun ise yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Robin Ömer Güneş'i toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken, 2 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası verdi. GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN TIR'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, kardeş oldukları belirlenen Robin Ömer Güneş ile Roni Baran Güneş'in Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptığı tespit edildi. Gürcistan polisinin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada, iki kardeş aracın gizli bölümünde yakalanarak gözaltına alındı.