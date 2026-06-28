Terörsüz Türkiye yasa teklifinin detayları netleşiyor: Ağır suçlar kapsam dışı

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yasa müstakil ve süreli olacak. Kapsam ve tanımlar net yazılacak. Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Teyit ve tespitten sonra yasadaki hükümlerin uygulanacağı net olarak yazılacak. Önümüzdeki günlerde muhalefet partileri ile de paylaşılıp TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:

Terörsüz Türkiye yasa teklifinin çerçevesi ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SİLAHI BIRAK, YARARLAN

AK Parti kaynakları yasanın mantığını, 'Örgütü dağıt, silahları bırak, biz de bunu teyit edelim; ondan sonra yasadan yararlan' olarak özetliyor.

6 AY YA DA 1 YIL GEÇERLİ

Yasanın ne kadar yürürlükte kalacağı netleşmedi ama teyit ve tespitten sonra 6 ay il 1 yıl üzerinde duruluyor.

Yasanın kapsam ve tanım bölümü çok kesin, net çizgilerle yazılacak. Öcalan dahil; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp kamuoyunda infial uyandıracak suçlardan mahkûm olanlar kapsam dışında tutulacak. Yasaya '... suçlardan ceza alanlar hariç olmak üzere' ibaresi eklenecek. Mahkûmiyeti olup da şu anda yurt dışında olanlardan aynı mahiyetteki suçları işleyenler de kapsam dışı kalacak.

Silah bırakılsa da Türkiye'ye dönecek PKK'lı sayısının çok fazla olmayacağı öngörülüyor. Çünkü terör örgütü mensuplarının Irak'ta zaten bir yaşam kurdukları ve bunların geri dönmeyeceği değerlendiriliyor.