İmzalar Türksat-Biruni uydusu için atıldı | Türkiye ile Katar'dan uzayda ortak proje

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. KAPASİTE DAHA VERİMLİ KULLANILACAK Uraloğlu, iş birliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföylerinin birlikte değerlendirileceğini belirtti. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. YÖRÜNGE VE FREKANS HAKLARI KORUNACAK Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceğini vurgulayan Uraloğlu şu ifadeleri kaydetti:

50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacak. Ayrıca fırlatılacak uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uyduyu filomuza kazandıracağız.

Fotoğraf Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan servis edilmiştir. BEŞ BÖLGEYE HİZMET SUNACAK Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRLERİNE GÜÇ KATACAK Ortaklığın birçok farklı sektöre hizmet sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da önemli çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına daha güçlü cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.