MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te yaralanan askerimiz şehit düştü

Bakanlık, şehit Abdurrahman Hilal için ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Abdurrahman Hilal'in tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 30 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

Bakanlık, Abdurrahman Hilal'in 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nden acı haberi duyurdu. Bakanlık, 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin sosyal medya paylaşımı.(Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kilit Harekât Bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel