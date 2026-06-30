İçişleri'nden sokak köpekleri saldırıları sonrası iki belediyeye soruşturma izni

Narman Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucu köpek saldırısının meydana geldiği belirlendi.

Köyceğiz Belediyesi'nin hayvan bakımevinin kapasite ve izinler bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin yürütülmediği tespit edildi.

Bakanlık, Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçelerinde yaşanan köpek saldırılarının ardından iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediye başkanı hakkında soruşturma/ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmış, ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir.

"Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylar ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.