İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu! 24 gözaltı | 5 milyarlık vurgun
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, "Çapkanlar" suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda, yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin kripto varlıklara aktarılarak aklandığı tespit edildi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Çapkanlar suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL'yi kripto varlıklara aktararak akladığı tespit edildi.
- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
- Soruşturmada MASAK analizleri ve kripto varlık kuruluşlarından temin edilen verilerle şüphelilerin gelir düzeylerinin çok üzerinde para hareketleri gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, "Çapkanlar" suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar lirayı aşan suç gelirinin kripto varlıklara aktarılarak aklandığı tespit edilirken, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalandı.
5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Çapkanlar" suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında kapsamlı inceleme başlatıldı.
Soruşturmada alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler birlikte değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu ve bankacılık transferlerinin şüphelilerin gelir düzeylerinin çok üzerinde gerçekleştiği belirlendi.
Ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin zaman içerisinde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, daha sonra bu paraların kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplara gönderildiği, son aşamada ise soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek aklandığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin bu yöntemle aklandığı belirlendi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.