Soruşturmada MASAK analizleri ve kripto varlık kuruluşlarından temin edilen verilerle şüphelilerin gelir düzeylerinin çok üzerinde para hareketleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Çapkanlar suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL'yi kripto varlıklara aktararak akladığı tespit edildi.

5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Çapkanlar" suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında kapsamlı inceleme başlatıldı.

Soruşturmada alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler birlikte değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu ve bankacılık transferlerinin şüphelilerin gelir düzeylerinin çok üzerinde gerçekleştiği belirlendi.

Ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin zaman içerisinde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, daha sonra bu paraların kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplara gönderildiği, son aşamada ise soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek aklandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin bu yöntemle aklandığı belirlendi.