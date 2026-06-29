Viranşehir'deki köpek dehşeti! 8 yaşındaki Abdulkadir'in ablası konuştu: Babam ve amcam kardeşimi kurtardı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Abdulkadir Sarık’ın ablası Reyhan Sarık, korku dolu anları “Ben kaçmayı başardım. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı." sözleriyle anlattı. İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişi görevlendirdiği olayda, hastanede tedavi gören küçük çocuk taburcu edildi.
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- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde geçen cumartesi günü Abdulkadir Sarık sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
- Babasının tarlasına gitmek isteyen çocuğa saldıran köpekler, babası ve amcasının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
- Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdulkadir Sarık, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
- İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirdi.
- Olay sırasında kardeşinin yanında olan ablası Reyhan Sarık kaçmayı başardığını ancak köpeklerin kardeşine saldırdığını belirtti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Abdulkadir Sarık'ın olay anında yanında olan ablası Reyhan Sarık, "Ben kaçmayı başardım ancak köpekler kardeşime saldırdı. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı" dedi.
Olay, geçen cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkıp tarlada çalışan babasının yanına gitmek isteyen Abdulkadir Sarık, bir anda etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Yardım çığlıklarını duyan yakınlarının müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.
'BEN KAÇMAYI BAŞARDIM'
Olay sırasında kardeşi Abdülkadir'in yanında olan Reyhan Sarık, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sarık, "Evden çıkıp babamızın tarla sürdüğü yere gidiyorduk. Tarlamız evimizin önündeydi. Bir anda köpeklerin saldırısına uğradık. Ben kaçmayı başardım ancak köpekler kardeşime saldırdı. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı" dedi.
Abdulkadir'in dayısı Hüseyin Saran ise "Çocuklar babalarının yanına giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Reyhan yardım isteyince babası ve amcası hızla müdahale ederek Abdulkadir'i kurtardı. Olayın ilk gününden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Öte yandan küçük Abdulkadir'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.