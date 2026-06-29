Viranşehir'deki köpek dehşeti! 8 yaşındaki Abdulkadir'in ablası konuştu: Babam ve amcam kardeşimi kurtardı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde geçen cumartesi günü Abdulkadir Sarık sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Babasının tarlasına gitmek isteyen çocuğa saldıran köpekler, babası ve amcasının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdulkadir Sarık, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Olay sırasında kardeşinin yanında olan ablası Reyhan Sarık kaçmayı başardığını ancak köpeklerin kardeşine saldırdığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Abdulkadir Sarık'ın olay anında yanında olan ablası Reyhan Sarık, "Ben kaçmayı başardım ancak köpekler kardeşime saldırdı. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı" dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Abdulkadir Sarık (8), yaralandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) Olay, geçen cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkıp tarlada çalışan babasının yanına gitmek isteyen Abdulkadir Sarık, bir anda etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yardım çığlıklarını duyan yakınlarının müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.