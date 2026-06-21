Dolmabahçe Sarayı’nda diplomasi trafiği | TBMM NATO Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak
Ankara’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde diplomasi trafiği İstanbul’da hız kazanıyor. 32 müttefik ülkenin meclis başkanları, 28-29 Haziran’da Dolmabahçe Sarayı’nda toplanarak küresel güvenlik meselelerini masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapta bulunacağı zirve, parlamenter eşgüdümü artırma misyonu taşıyor. Zirvenin en dikkat çekici ayaklarından birini, katılımcıların savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları incelemek üzere Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne yapacağı stratejik ziyaret oluşturuyor. Uluslararası delegasyon Türkiye’nin yenilikçi ve savunma projelerini yerinde inceleyecek.
Hızlı Özet Göster
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
- Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları, delegasyon başkanları ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Haziran'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki resmi öğle yemeğinde katılımcılara hitap edecek.
- Zirve katılımcıları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti düzenleyerek savunma teknolojileri hakkında bilgi alacak.
- İstanbul temasları, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi parlamenter düzeyde istişare sağlayacak.
Küresel güvenlik mimarisinin en önemli aktörlerini buluşturan NATO diplomasi trafiği, Ankara'daki liderler buluşması öncesi İstanbul'a taşınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları, delegasyon başkanları, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile Başkanlık Divanı üyelerinin katılım sağlayacağı bildirildi.
ABD ile Belçika'nın ardından üçüncü kez düzenlenen organizasyon, müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERE HİTAP EDECEK
NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Toplantı kapsamında meclis başkanları ile delegasyon başkanlarının konuşma yapacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamındaki resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelerek hitapta bulunması bekleniyor.
TÜRK SİHA'LARINA YAKINDAN BAKACAKLAR
Zirve programının öğleden sonraki bölümünde katılımcılar, Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti düzenleyecek.
Ziyaret sırasında dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları, yenilikçi projeleri hakkında uluslararası heyete bilgi verileceği kaydedildi.
ANKARA ZİRVESİNE HAZIRLIK
İstanbul'daki temaslar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare imkanı sunacak.
2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde başlatılan platform, görüş alışverişi için stratejik önem taşıyor.