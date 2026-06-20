Başkan Erdoğan’dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Paşmakçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini ve TRT bünyesinde Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü görevini yürüttü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YÜCEL PAŞMAKÇI KİMDİR?

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşlarda bağlama ile başlayan Paşmakçı, kısa sürede Türk halk müziğine olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıktı.

Paşmakçı'nın müzik kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 1954 yılında yaşandı. İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı birincilikle kazanan usta sanatçı, Türk halk müziğinin hafızasında özel bir yere sahip olan "Yurttan Sesler Korosu"na dahil oldu.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda icracı olarak görev yapan Yücel Paşmakçı, daha sonra uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini üstlendi. TRT bünyesinde de önemli görevlerde bulunan Paşmakçı, Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak kültür hayatına katkı sundu.

Yücel Paşmakçı, 1975 yılında Türk müziği eğitimi açısından önemli bir adım olan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurucu heyetinde de aktif rol aldı.

Anadolu'yu karış karış gezerek kaybolmaya yüz tutmuş yüzlerce türküyü derleyen Paşmakçı, bu eserleri kültür hayatımıza kazandırdı. Türk halk müziğinde derlemeci, akademisyen, koro şefi ve sanatçı kimliğiyle iz bırakan Yücel Paşmakçı, geride büyük bir müzik arşivi ve güçlü bir ekol bıraktı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel