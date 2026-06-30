CHP'de Gökhan Günaydın direkten döndü
CHP'deki arınma sürecinin ilk dalgasında ismi ihraç listesinde yer alan Gökhan Günaydın ile ilgili "tedbir" kararı YDK'dan döndü. Günaydın bugün de TBMM'deki grup başkanvekilliği görevine iade edildi. Öte yandan ihracı istenen 8 milletvekilinin ihraca yönelik itirazları reddedildi. Bu isimlerin CHP üyelikleri de Yargıtay tarafından düşürüldü. Temas kurduğumuz üst düzey kurmaylar, ihraç sevklerinin tedbirli olduğu için üyeliklerin düşmesinin "rutin" olduğunu belirtti.
CHP'de mutlak butlan sonrası kapsamlı bir "arınma" süreci yaşanıyor.
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
GÖKHAN GÜNAYDIN GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNDÜ
İhracı istenen 9 milletvekilinden 8'inin tedbire yönelik itirazları reddedilirken Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı.
Günaydın bugün de TBMM'deki grup başkanvekilliği görevine yeniden döndü.
Başvurusu reddedilen ve Yargıtay tarafından üyelikleri düşürülen 8 milletvekili şu şekilde:
▫️Ali Mahir Başarır
▫️Umut Akdoğan
▫️Veli Ağbaba
▫️Burhanettin Bulut
▫️Nurhayat Altaca Kayışoğlu
▫️Ensar Aytekin
▫️Özgür Karabat
▫️Turan Taşkın Özer
CHP'DEN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA
Takvim.com.tr, kararı üyeliklerin silinmesine ilişkin Yargıtay kararını CHP Genel Merkezi'ne sordu.
CHP'li kurmaylar, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'rutin işlem' olduğunu bildirdi.
"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE BU BÖYLEYDİ"
Temas kurduğumuz üst düzey bir isim, "Üyeliği biz silmedik. Tedbir kararı olduğu için silindi. Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" dedi.