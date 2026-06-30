MASAK raporlarına göre şüphelilerin 5 milyar 66 milyon TL'lik kara para trafiği yönettiği belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik iki operasyon başlatıldığını duyurdu.

Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, hem sokaktaki suç örgütlerine hem de bu yapıların finans kaynaklarına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen organize suç operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı.

"Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi.

MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.

Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz!"

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel