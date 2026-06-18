CHP'de Kılıçdaroğlu YDK'sından "Gökhan Günaydın" kararı! Tedbir kalktı disiplin devam | 3 isimden muhalefet şerhi
CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı. Ancak Günaydın'la ilgili disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi. Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in tedbire yönelik itirazları reddedildi. Bu isimlerin Yargıtay tarafından parti üyeliği de düştü.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00'de Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararına yaptığı itirazları görüşmek üzere toplandı.
İhracı istenen 9 milletvekilinden 8'inin tedbire yönelik itirazları, 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar, tedbirin devamına ilişkin karara muhalefet şerhi düştü.
TEDBİRİ KALKTI AMA DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı.
Ancak disiplin süreci devam ediyor.
Öte yandan 8 milletvekilinin başvurusu reddedildi.
Başvurusu reddedilip ihracı istenen isimler şu şekilde:
▫️Ali Mahir Başarır
▫️Umut Akdoğan
▫️Veli Ağbaba
▫️Burhanettin Bulut
▫️Nurhayat Altaca Kayışoğlu
▫️Ensar Aytekin
▫️Özgür Karabat
▫️Turan Taşkın Özer
Öte yandan disipline sevk edilen 8 ismin üyeliği Yargıtay tarafından silindi.
CHP'DEN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA: ÜYELİKLERİN SİLİNMESİ RUTİN BİR İŞLEM
Takvim.com.tr, kararı üyeliklerin silinmesine ilişkin Yargıtay kararını CHP Genel Merkezi'ne sordu.
CHP'li kurmaylar, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'rutin işlem' olduğunu bildirdi.
"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE BU BÖYLEYDİ"
Temas kurduğumuz üst düzey bir isim, "Üyeliği biz silmedik. Tedbir kararı olduğu için silindi. Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" dedi.
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