CHP'de Kılıçdaroğlu YDK'sından "Gökhan Günaydın" kararı! Tedbir kalktı disiplin devam | 3 isimden muhalefet şerhi

Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği 8 ismin CHP üyeliği silindi





Öte yandan disipline sevk edilen 8 ismin üyeliği Yargıtay tarafından silindi.



CHP'DEN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA: ÜYELİKLERİN SİLİNMESİ RUTİN BİR İŞLEM

Takvim.com.tr, kararı üyeliklerin silinmesine ilişkin Yargıtay kararını CHP Genel Merkezi'ne sordu.

CHP'li kurmaylar, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'rutin işlem' olduğunu bildirdi.



"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE BU BÖYLEYDİ"

Temas kurduğumuz üst düzey bir isim, "Üyeliği biz silmedik. Tedbir kararı olduğu için silindi. Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" dedi.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel