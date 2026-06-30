Kuşadası Kooperatif Başkanı gözaltına alındı | Bilgisayar ve dosyalara el konuldu

Soruşturma, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti alındığı ve görev yetkisinin kişisel çıkar için kullanıldığı şikayetleri üzerine başlatıldı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alınırken, kooperatifteki bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu.

KOOPERATİFE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.