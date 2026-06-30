Kuşadası Kooperatif Başkanı gözaltına alındı | Bilgisayar ve dosyalara el konuldu
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti alındığı ile görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimleri kapsamında kooperatifteki bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konulurken, soruşturma sürüyor.
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- Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
- Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.
- Soruşturma, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti alındığı ve görev yetkisinin kişisel çıkar için kullanıldığı şikayetleri üzerine başlatıldı.
- Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimlerinin ardından kooperatifteki bilgisayar ve dosyalara el konuldu.
- Hüsnü Öten'in İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alınırken, kooperatifteki bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu.
KOOPERATİFE OPERASYON DÜZENLENDİ
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.
SORUŞTURMA ŞİKAYETLER ÜZERİNE BAŞLATILDI
Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.
BİLGİSAYAR VE DOSYALARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından kooperatifte bulunan bilgisayar ve dosyalara incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan Hüsnü Öten'in İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.