Seferihisar yolsuzluğunda hesap vakti | CHP'li Yetişkin'e tutuklama talebi
İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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- Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, inşaat şirketi sahipleri ve yapı denetim firması yetkilileri bulunuyor.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Yolsuzluk zanlılarından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ömer Faruk Sokullu emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.
Hakkında gözaltı kararı verilenlerin listesi şu şekilde:
|No
|Adı Soyadı
|Görevi / Ünvanı
|Not
|1
|İsmail YETİŞKİN
|Seferihisar Belediye Başkanı
|-
|2
|Onur YİĞİT
|Balçova Belediye Başkanı
|-
|3
|Meryem YİĞİT
|Onur Yiğit'in annesi, Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi
|-
|4
|İnanç KARABULUT
|Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı
|-
|5
|Nuriye HEPTERLİKÇİ
|Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı
|-
|6
|İrfan ÇEVİK
|Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü
|-
|7
|Doğuş BAYIR
|İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi
|-
|8
|Mehmet UĞUR
|Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili
|-
|9
|Nilay Özcan EŞİN
|Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı
|-
|10
|İsmail Fergun KESER
|Seferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi / Yapı Kontrol Müdürü
|-
|11
|Cüneyt OKULTAŞ
|Seferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur
|-
|12
|Barış YAMAN
|Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi
|-
|13
|Mehmet ERSAY
|Mehmet Ersay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi
|-
|14
|Medeni ÇİFTÇİ
|İNG Yapı İnş. Tarım Hayvancılık Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi
|-
|15
|Baver BARAN
|MBB Mimarlık Mühendislik İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi
|-
|16
|Hidayet DEMİR
|Deniz Ada Yapı Denetim sahibi / ortağı
|-
|17
|Ömer Faruk SOKULLU
|Fi Yapı Denetim Ltd. Şti. Yetkilisi
|-
|18
|Pelin TURHAN
|Yıldız Konakları Mimari Proje Sorumlusu Mimar
|-
|19
|Mustafa DURAK
|Sönmez İnşaat Şirketi Eski Çalışanı
|-
|20
|Birkan ALKAN
|Seferihisar Jeotermal'de Büro Memuru
|19.02.2025 çıkış tarihi
|21
|Akın Emre İLDENİZ
|İldeniz Ticaret ve Makro Emlak işletmelerinin sahibi
|FİRAR
|22
|Levent TAŞYAKAN
|Beton-Taş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sahibi
|-
|23
|Kutlay GÖZÜBATIK
|Kutlay Gözübatık Gayrimenkul Alım Satım firmasının sahibi
|FİRAR
|24
|Ertan KORKMAZ
|Emekli Ziraat Mühendisi
|Seferihisar Taşdibi mevkisindeki kaçak yapı sahibi
|25
|Sercan TAŞLIOĞLU
|Seferihisar Jeotermal'de Harita Teknikeri
|-
|26
|Turgut SAFYÜREK
|Bostanlı Yapı Denetim Firması Sahibi
|15.06.2026 yurtdışı çıkışı mevcut