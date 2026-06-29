Müjdat Gezen mülkü sattı Atatürk büstünü ortada bıraktı
CHP yandaşlığıyla bilinen Müjdat Gezen'in Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'ta bulunan eski tiyatro binasını 120 milyon liraya satmasının ardından, bina önüne yıllar önce yerleştirilen Atatürk büstü yerinde kaldı. Gece kulübüne dönüştürülen binanın önündeki büst, meyhanelerin bulunduğu sokakta dikkat çekerken, çevredeki işletmeler ve ziyaretçiler duruma şaşkınlıkla yaklaşıyor.
Hızlı Özet Göster
- Müjdat Gezen, Kadıköy'deki tiyatro binasını 120 milyon TL'ye bir gece kulübüne sattı.
- Gezen, satış sonrası binanın önündeki Atatürk büstünü orada bıraktı.
- Gece kulübüne gelenler ve sokaktaki meyhanelerde oturanlar Atatürk büstünü görünce şaşırıyor.
- Gezen, pandemide tiyatroyu kapatarak binayı bir eğlence kulübüne kiraya vermişti.
- Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu.
CHP yandaşlığıyla tanınan Müjdat Gezen, Kadıköy'deki tiyatro binasını, 120 milyon bedelle bir gece kulübüne sattı. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Gezen, satış sonrası kendi binasının önündeki Atatürk büstünü ise orada bırakıp gitti. Gece kulübüne gelenler ve sokaktaki meyhanelerde oturanlar, karşılarında Atatürk heykelini görünce şaşırıyor. Ancak kimse de büste bir şey yapamıyor.
1 MİLYON TL KİRA ALIYORDU
Kadıköy bu olayı konuşuyor! Müjdat Gezen, yıllar önce Kadıköy Mimar Çıkmazı sokakta kendi adını taşıyan bir tiyatro açtı. Pandemi sonrası tiyatroyu kapatan sanatçı, binayı bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten de aylık 1 milyon TL kira alıyordu.
Bir süre önce satışa çıkan mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle satıldı.
KİMSE DOKUNAMIYOR
Müjdat Gezen, tiyatroyu açtığı dönemde binanın önüne Atatürk büstü yaptırmıştı. Gezen'in binadan ayrılırken geride bıraktığı Atatürk büstü olay oldu.
Tiyatrocu Müjdat Gezen, Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatrosunu, pandemide kapatarak bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu. Bir süredir yeni alıcısını bekleyen mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle el değiştirdi.
KİMSE ANLAM VEREMİYOR
Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.
Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanelerde oturanlar, kenarda duran Atatürk büstünü görünce şaşırıyor. Herkes birbirine büstü gösterip orada ne aradığını soruyor. İşletmeler, büstün Müjdat Gezen'den kaldığını söylemekle yetiniyor. Ancak kimse dokunamadığı için de büst orada öylece duruyor.