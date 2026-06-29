Müjdat Gezen mülkü sattı Atatürk büstünü ortada bıraktı

Gezen, satış sonrası binanın önündeki Atatürk büstünü orada bıraktı.



KİMSE ANLAM VEREMİYOR



Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.

Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanelerde oturanlar, kenarda duran Atatürk büstünü görünce şaşırıyor. Herkes birbirine büstü gösterip orada ne aradığını soruyor. İşletmeler, büstün Müjdat Gezen'den kaldığını söylemekle yetiniyor. Ancak kimse dokunamadığı için de büst orada öylece duruyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel