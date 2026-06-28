Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğit'e ev hapsi

ANNESİ SERBEST

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınmıştı.

Meryem Yiğit. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eski İzmir İl Genel Meclisi Üyesi olan Meryem Yiğit, Medifema Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütüyor.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal'ın ise tutuklanmasına hükmedilmişti..

NE OLMUŞTU

Soruşturmanın geçmişine bakıldığında İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Başkan Yiğit ile Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.