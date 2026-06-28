Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğit'e ev hapsi
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 25 Haziran tarihinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile beraberindeki şüpheliler adliyeye sevk edildi. CHP’li Yiğit hakkında ev hapsi kararı verildi.
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- İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk edildi.
- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonlar sonucunda Onur Yiğit ve iki kişi daha Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.
- Savcılık ifadesi tamamlanan Onur Yiğit, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve hakkında ev hapsi kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit serbest bırakılırken, İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal tutuklandı.
- Operasyon, İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı olarak başlatılmış ve toplamda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İzmir'de yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Haziran tarihinde başlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan Onur Yiğit'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Gözaltında dördüncü güne girilirken CHP'li Onur Yiğit, meclis üyesi Doğuş Bayır ile birlikte toplam 3 kişi Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin adliyeye intikali öncesinde Seferihisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Başkan Onur Yiğit'in savcılık ifadesi tamamlandı..
CHP'li Yiğit'in savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verildi.
ANNESİ SERBEST
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınmıştı.
Meryem Yiğit. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Eski İzmir İl Genel Meclisi Üyesi olan Meryem Yiğit, Medifema Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütüyor.
Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal'ın ise tutuklanmasına hükmedilmişti..
NE OLMUŞTU
Soruşturmanın geçmişine bakıldığında İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Başkan Yiğit ile Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.