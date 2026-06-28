CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

CHP'li İsmail Yetişkin (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ömer Faruk Sokullu emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin listesi şu şekilde:

No Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Not 1 İsmail YETİŞKİN Seferihisar Belediye Başkanı - 2 Onur YİĞİT Balçova Belediye Başkanı - 3 Meryem YİĞİT Onur Yiğit'in annesi, Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi - 4 İnanç KARABULUT Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı - 5 Nuriye HEPTERLİKÇİ Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı - 6 İrfan ÇEVİK Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü - 7 Doğuş BAYIR İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi - 8 Mehmet UĞUR Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili - 9 Nilay Özcan EŞİN Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı - 10 İsmail Fergun KESER Seferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi / Yapı Kontrol Müdürü - 11 Cüneyt OKULTAŞ Seferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur - 12 Barış YAMAN Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi - 13 Mehmet ERSAY Mehmet Ersay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi - 14 Medeni ÇİFTÇİ İNG Yapı İnş. Tarım Hayvancılık Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi - 15 Baver BARAN MBB Mimarlık Mühendislik İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi - 16 Hidayet DEMİR Deniz Ada Yapı Denetim sahibi / ortağı - 17 Ömer Faruk SOKULLU Fi Yapı Denetim Ltd. Şti. Yetkilisi - 18 Pelin TURHAN Yıldız Konakları Mimari Proje Sorumlusu Mimar - 19 Mustafa DURAK Sönmez İnşaat Şirketi Eski Çalışanı - 20 Birkan ALKAN Seferihisar Jeotermal'de Büro Memuru 19.02.2025 çıkış tarihi 21 Akın Emre İLDENİZ İldeniz Ticaret ve Makro Emlak işletmelerinin sahibi FİRAR 22 Levent TAŞYAKAN Beton-Taş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sahibi - 23 Kutlay GÖZÜBATIK Kutlay Gözübatık Gayrimenkul Alım Satım firmasının sahibi FİRAR 24 Ertan KORKMAZ Emekli Ziraat Mühendisi Seferihisar Taşdibi mevkisindeki kaçak yapı sahibi 25 Sercan TAŞLIOĞLU Seferihisar Jeotermal'de Harita Teknikeri - 26 Turgut SAFYÜREK Bostanlı Yapı Denetim Firması Sahibi 15.06.2026 yurtdışı çıkışı mevcut

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