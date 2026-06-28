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CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de bulunuyor.

Giriş Tarihi:
CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
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  • CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
  • İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
  • Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
  • Soruşturma kapsamında İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.
  • Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve inşaat firma sahipleri bulunuyor.

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

CHP'li İsmail Yetişkin (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHP'li İsmail Yetişkin (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ömer Faruk Sokullu emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin listesi şu şekilde:

NoAdı SoyadıGörevi / ÜnvanıNot
1İsmail YETİŞKİNSeferihisar Belediye Başkanı-
2Onur YİĞİTBalçova Belediye Başkanı-
3Meryem YİĞİTOnur Yiğit'in annesi, Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi-
4İnanç KARABULUTSeferihisar Belediye Başkan Yardımcısı-
5Nuriye HEPTERLİKÇİSeferihisar Belediye Başkan Yardımcısı-
6İrfan ÇEVİKSeferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü-
7Doğuş BAYIRİzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi-
8Mehmet UĞURSeferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili-
9Nilay Özcan EŞİNSeferihisar Belediyesi Şehir Plancısı-
10İsmail Fergun KESERSeferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi / Yapı Kontrol Müdürü-
11Cüneyt OKULTAŞSeferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur-
12Barış YAMANSeferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi-
13Mehmet ERSAYMehmet Ersay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi-
14Medeni ÇİFTÇİİNG Yapı İnş. Tarım Hayvancılık Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi-
15Baver BARANMBB Mimarlık Mühendislik İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi-
16Hidayet DEMİRDeniz Ada Yapı Denetim sahibi / ortağı-
17Ömer Faruk SOKULLUFi Yapı Denetim Ltd. Şti. Yetkilisi-
18Pelin TURHANYıldız Konakları Mimari Proje Sorumlusu Mimar-
19Mustafa DURAKSönmez İnşaat Şirketi Eski Çalışanı-
20Birkan ALKANSeferihisar Jeotermal'de Büro Memuru19.02.2025 çıkış tarihi
21Akın Emre İLDENİZİldeniz Ticaret ve Makro Emlak işletmelerinin sahibiFİRAR
22Levent TAŞYAKANBeton-Taş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sahibi-
23Kutlay GÖZÜBATIKKutlay Gözübatık Gayrimenkul Alım Satım firmasının sahibiFİRAR
24Ertan KORKMAZEmekli Ziraat MühendisiSeferihisar Taşdibi mevkisindeki kaçak yapı sahibi
25Sercan TAŞLIOĞLUSeferihisar Jeotermal'de Harita Teknikeri-
26Turgut SAFYÜREKBostanlı Yapı Denetim Firması Sahibi15.06.2026 yurtdışı çıkışı mevcut

Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğite ev hapsiBalçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğite ev hapsi
Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğit'e ev hapsi

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CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi-2 CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi-3 CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda hesap vakti: İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi-4
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