AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Kampta son bir yılın değerlendirmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörle mücadele ve AK Parti'nin 25. yılına ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Erdoğan bugün saat 10.30'da kampın açılış konuşmasını yapacak ve iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kamp alanına geldi.

İstanbul'dan Sapanca'ya helikopterle gelçen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Sakarya'nın Sapanca ilçesine gitti.

KAMPIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Sakarya'nın Sapanca ilçesine gitti

Ayrıca, otel lobisinde AK Parti'nin çeyrek asrını simgeleyen dijital ağaç alanı yer aldı. Katılımcıların dijital ekrana attıkları imzalar, ağacın yapraklarına dönüşerek üç boyutlu görsel oluşturdu.

KATKI, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER RAPORLAŞTIRILACAK

Kamp kapsamında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.

Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.