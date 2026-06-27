AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sapanca’da başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı 3 günlük kampta son bir yılın muhasebesi yapılacak, ekonomi, savunma, terörle mücadele, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve yeni dönem yol haritası ele alınacak.
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- AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 gün sürecek şekilde başladı.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kamp alanına geldi.
- Erdoğan bugün saat 10.30'da kampın açılış konuşmasını yapacak ve iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verecek.
- Kampta son bir yılın değerlendirmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörle mücadele ve AK Parti'nin 25. yılına ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
- Kamp pazar günü Erdoğan'ın değerlendirme konuşmasıyla sona erecek ve ardından gündem 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kayacak.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Sakarya'nın Sapanca ilçesine gitti.
İstanbul'dan Sapanca'ya helikopterle gelçen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.Başkan Erdoğan Sapanca'da
Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
KAMPIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK
AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
"Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen kampın yapıldığı otelde, AK Parti tarihinin ve faaliyetlerinin yer aldığı dijital ekranlar kuruldu.
Ayrıca, otel lobisinde AK Parti'nin çeyrek asrını simgeleyen dijital ağaç alanı yer aldı. Katılımcıların dijital ekrana attıkları imzalar, ağacın yapraklarına dönüşerek üç boyutlu görsel oluşturdu.
KATKI, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER RAPORLAŞTIRILACAK
Kamp kapsamında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.
Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.
Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.
Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.
BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK
Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.
Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.
"Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu" ise Başkan Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamp programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Önceki kamplardan farklı olarak interaktif bir yapıda planlanan kamp programında, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanınacak.
VEKİLLER TALEPERİ DOĞRUDAN KABİNE ÜYELERİNE AKTARACAK
Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.
Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.