16 şüpheli yakalandı (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

USULSÜZLÜK VE RÜŞVET

Soruşturma kapsamında, CHP'li Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri ve sorguları için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk soruşturması, adli sürecin ötesine geçerek "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" iddialarıyla daha da derinleşmişti. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ortaya çıkan denetim raporları, belediyede tartışmalı bir maaş ve mesai düzenini gözler önüne sererken Meclis Denetim Komisyonu kayıtlarına göre, Başkanvekili CHP'li Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca 766 personeli geride bırakarak en yüksek mesai ücretini aldığı, aylık 86 bin TL maaşına ek olarak yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai üzerinden yaklaşık 180 bin TL ek ödeme aldığı belirlenmişti.