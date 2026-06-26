Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı: İşte isim isim istenen cezalar
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ve Fatih’teki bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 4 ferdinin böcek ilacından (alüminyum fosfit gazı) zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. İstanbul'daki feci olayda, otel yetkilileri ile ilaçlama firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, bir sanık için ise ölümle illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi.
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- Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir otelde konaklarken böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin davasında mütalaa açıklandı.
- Savcılık, sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
- Mütalaada, sanık Rustemshea Batyrov'un ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemi bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi.
- Adli Tıp Kurumu raporuyla, Çiğdem, Servet, Kadir Muhammet ve Masal Böcek'in ölümlerine otelde uygulanan alüminyum fosfit gazının neden olduğu tespit edilmişti.
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ve Fatih'teki bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 4 ferdinin böcek ilacından (alüminyum fosfit gazı) zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı.
4 İSME HAPİS CEZASI
Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.
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BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ
Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek (27), eşi Servet Böcek (38) ve çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki Masal Böcek, 9 Kasım 2025'te Fatih'teki bir otele yerleşti. Aile 12 Kasım 2025 sabahı mide bulantısı, kusma ve fenalaşma şikayetleriyle taksiyle hastaneye gitti; tedavi sonrası otele döndüler.
Ertesi gün durumları ağırlaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kadir Muhammet ve Masal aynı gün hayatını kaybetti, anne Çiğdem Böcek 14 Kasım 2025'te, baba Servet Böcek ise 17 Kasım 2025'te yoğun bakımda vefat etti.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümler, otelde böcek ilacı (alüminyum fosfit gazı) uygulaması sonucu oluşan zehirlenmeden kaynaklandı. Olay sonrası otel mühürlendi, otel personeli ve ilaçlama firması çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.
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