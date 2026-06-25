Aşure günü önem kazanan 7 ibadet: Bu akşam hangi dua ve sureler okunmalı?
İslam aleminin manevi coşkuyla idrak ettiği Aşure Günü geldi. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen bu mübarek günde; nafile oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve tövbe istiğfar etmek en çok tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor. İşte Aşure Günü'nün anlamı, önemi ve bugün okunması gereken dua ile sureler...
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- Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde İslam dünyasında nafile oruç, Kur'an okuma, dua ve yardımlaşma ile idrak ediliyor.
- Kars, Ağrı, İstanbul ve Iğdır'da binlerce kişinin katıldığı matem yürüyüşleri ve Kerbela şehitlerini anma programları düzenlendi.
- Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na ulaşması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluşu ve Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi bu güne denk geliyor.
- Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı mutfağında ballı, şekerli ve süzme miskli olmak üzere üç farklı aşure çeşidi hazırlanıyordu.
- Aşure tatlısı evlerde hazırlanarak komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.
Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak edilen ve İslam dünyasında ibadet, dua, oruç, yardımlaşma ve paylaşma duygularının öne çıktığı önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günde Müslümanlar nafile oruç tutuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tövbe ve istiğfar ediyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin birçok kentinde ise hem aşure dağıtımları hem de Kerbela şehitlerini anma programları düzenleniyor.
AŞURE GÜNÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10'uncu gününe denk geliyor. İslam geleneğinde bu gün, hem manevi değeri yüksek ibadetlerle hem de tarihte yaşandığı kabul edilen önemli hadiseler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
Rivayetlerde Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na ulaşması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluşu ve Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi olayların bu güne denk geldiği aktarılıyor. Aynı zamanda Kerbela'da Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarının şehit edilmesi nedeniyle Aşure Günü hüzünle de anılıyor.
AŞURE GÜNÜNDE HANGİ İBADETLER YAPILIYOR?
Bu mübarek günü değerlendirmek isteyenler için en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında nafile oruç geliyor. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, istiğfar etmek ve hayır işleriyle meşgul olmak da öne çıkıyor.
- Nafile oruç tutmak
- Kur'an-ı Kerim tilavet etmek
- Dua ve zikir yapmak
- Tövbe ve istiğfar etmek
- Sadaka vermek
- İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
- Aşure hazırlayıp ikramda bulunmak
AŞURE GÜNÜNDE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN SURELER
Aşure Günü'nde belirli bir sureyi okuma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Kur'an-ı Kerim okumak ve tilavetle meşgul olmak tavsiye ediliyor.
EN ÇOK OKUNAN SURELER
- Fatiha Suresi
- İhlas Suresi
- Felak Suresi
- Nas Suresi
- Ayetel Kürsi
- Yasin Suresi
- Mülk Suresi
BUGÜNDE HANGİ DUALAR VE ZİKİRLER OKUNUYOR?
Aşure Günü'nde en çok tavsiye edilen ibadetlerden biri de samimi bir şekilde dua etmek oluyor. Allah'tan af dilemek, salavat getirmek ve istiğfar etmek bu günün manevi atmosferine uygun ameller arasında gösteriliyor.
- Estağfirullahel azim ve etubu ileyh
- Subhanallah
- Elhamdülillah
- Allahu Ekber
- La ilahe illallah
- Estağfirullah
- Hasbiyallahu la ilahe illa hu
- Salavat-ı Şerife
NUH'UN GEMİSİNDEN GELEN AŞURE GELENEĞİ
Aşure yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda paylaşmanın ve bereketin sembolü olarak görülüyor. Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinde kalan son malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan aşure, yüzyıllardır aynı anlamı taşıyor.
Buğday, nohut ve kuru fasulye başta olmak üzere çok sayıda malzemenin bir araya geldiği aşure, zaman içinde kuru meyveler ve yemişlerle zenginleşerek Türk mutfağının en özel tatlılarından biri haline geldi.
OSMANLI'DA AŞURE BİR GELENEK HALİNE GELDİ
Osmanlı döneminde aşure hazırlıkları Muharrem ayının başlamasıyla birlikte yapılıyordu. Saray mutfağında büyük kazanlarda hazırlanan aşure önce padişaha ve harem halkına sunuluyor, ardından devlet erkânına ve halka dağıtılıyordu.
Aynı gelenek imaretlerde, tekke ve dergahlarda da sürdürülüyor, hazırlanan aşureler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu.
OSMANLI'DA ÜÇ FARKLI AŞURE PİŞİRİLİYORDU
Topkapı Sarayı mutfağında farklı damak zevklerine göre çeşitli aşureler hazırlanıyordu.
|Aşure çeşidi
|Özelliği
|Ballı aşure
|Bal ile hazırlanıyordu.
|Şekerli aşure
|Şeker ağırlıklı tarif uygulanıyordu.
|Süzme miskli aşure
|Padişah ve Harem-i Hümayun için hazırlanıyordu.
AŞURE TESTİLERİYLE İKRAM GELENEĞİ
Osmanlı'da aşure sadece hazırlanışıyla değil, sunumuyla da dikkat çekiyordu. Tatlılar özel olarak hazırlanan porselen aşure testileriyle gönderiliyor, boş dönen kaplar ise badem ezmesi ve çeşitli şekerlemelerle doldurularak sahiplerine iade ediliyordu.
KARS'TA BİNLERCE KİŞİ MATEM YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI
Kars'ta düzenlenen Aşure Günü programında binlerce kişi Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve Hazreti Ali posterleri taşıyan vatandaşlar mersiyeler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Katılımcılar daha sonra Garnizon Şehitliği ve Aşure Meydanı'nda düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı ve şehitler için dualar etti.
AĞRI, İSTANBUL VE IĞDIR'DA DA ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Kerbela şehitleri için geniş katılımlı program gerçekleştirildi. İstanbul Halkalı'da düzenlenen Tasua matem töreninde vatandaşlar mersiyeler ve ağıtlarla Hazreti Hüseyin'i andı.
Iğdır'da ise sabahın erken saatlerinde başlayan programlarda binlerce kişi ilahiler eşliğinde yürüyüş yaptı. Meydanlarda gerçekleştirilen ortak programlarda Kerbela şehitleri için dualar edildi.
AŞURE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR
Aşure Günü, ibadetlerin yanı sıra paylaşma kültürünü de canlı tutuyor. Evlerde hazırlanan aşureler komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Bu gelenek, farklı yaşlardan insanları aynı sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor.
AŞURE GÜNÜNÜN MANEVİ MESAJI
Aşure Günü; dua, ibadet, yardımlaşma ve paylaşmanın bir arada yaşandığı önemli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Oruçtan sadakaya, Kur'an tilavetinden aşure ikramına kadar birçok güzel davranışın aynı gün içinde buluşması, bu özel günün manevi atmosferini daha da güçlendiriyor.
(Haberde yer alan görseller DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)