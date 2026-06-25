Aşure günü önem kazanan 7 ibadet: Bu akşam hangi dua ve sureler okunmalı?

Aşure tatlısı evlerde hazırlanarak komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.

Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı mutfağında ballı, şekerli ve süzme miskli olmak üzere üç farklı aşure çeşidi hazırlanıyordu.

Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na ulaşması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluşu ve Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi bu güne denk geliyor.

Kars, Ağrı, İstanbul ve Iğdır'da binlerce kişinin katıldığı matem yürüyüşleri ve Kerbela şehitlerini anma programları düzenlendi.

Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde İslam dünyasında nafile oruç, Kur'an okuma, dua ve yardımlaşma ile idrak ediliyor.

Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak edilen ve İslam dünyasında ibadet, dua, oruç, yardımlaşma ve paylaşma duygularının öne çıktığı önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günde Müslümanlar nafile oruç tutuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tövbe ve istiğfar ediyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin birçok kentinde ise hem aşure dağıtımları hem de Kerbela şehitlerini anma programları düzenleniyor.

Aşure Günü ibadet, paylaşma ve manevi birlik duygusunu güçlendiriyor.

AŞURE GÜNÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10'uncu gününe denk geliyor. İslam geleneğinde bu gün, hem manevi değeri yüksek ibadetlerle hem de tarihte yaşandığı kabul edilen önemli hadiseler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Rivayetlerde Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na ulaşması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluşu ve Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi olayların bu güne denk geldiği aktarılıyor. Aynı zamanda Kerbela'da Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarının şehit edilmesi nedeniyle Aşure Günü hüzünle de anılıyor.