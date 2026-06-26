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Başkan Erdoğan’dan şehit olan Piyade Astsubay Kenan Şahin için taziye mesajı | Ailesine başsağlığı diledi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı geldi. Başkan Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Şahin'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

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Başkan Erdoğan’dan şehit olan Piyade Astsubay Kenan Şahin için taziye mesajı | Ailesine başsağlığı diledi
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
  • Kenan Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak helikopterle Gaziantep Şehit Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Şahin hastanede şehit oldu.
  • Milli Savunma Bakanlığı şehit Şahin'in ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)Bakanlığın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

Bakanlık açıklamasında, şehit Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil millete başsağlığı ile sabır dilenmişti.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit olduMSB duyurdu: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

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Başkan Erdoğan’dan şehit olan Piyade Astsubay Kenan Şahin için taziye mesajı | Ailesine başsağlığı diledi-3 Başkan Erdoğan’dan şehit olan Piyade Astsubay Kenan Şahin için taziye mesajı | Ailesine başsağlığı diledi-4 Başkan Erdoğan’dan şehit olan Piyade Astsubay Kenan Şahin için taziye mesajı | Ailesine başsağlığı diledi-5

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