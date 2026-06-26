Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Şahin hastanede şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.