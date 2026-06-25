CHP'li vekil Adıgüzel'den yolsuz belediye başkanlarına net tavır: Yargı yok sayılamaz
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, partisindeki yolsuzluk ve ahlaksızlık vakalarına karşı sessizliğini bozdu. Havluculara, bavulculara ve pavyonculara sert mesajlar gönderen Adıgüzel, ortada somut deliller varken yargının yok sayılamayacağını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere şaibeli belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini sıralayan Adıgüzel, adi suçlar ve rüşvet çarkı karşısında siyasi saiklerden bağımsız hukuki sürecin işletilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yolsuzluğa karışan belediyelere yönelik operasyonlara destek verdiğini açıkladı.
- Adıgüzel, parti içindeki adi suçlar, yolsuzluk ve ahlaksızlık vakalarında siyasi saiklerden bağımsız yargılama yapılması gerektiğini belirtti.
- CHP Milletvekili, Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım, Tanju Özcan ve Muhittin Böcek gibi tutuklu belediye başkanlarına gönderme yaptı.
- Adıgüzel, deliller ve para trafiklerinin bulunduğu durumlarda yargının yok sayılamayacağını vurguladı.
CHP'de şaibeli isimlere karşı "arınma" cephesinde yer alan Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yolsuzluğa batan belediyelere yönelik operasyonlara destek verdi.
Adıgüzel, parti içindeki adi suçlar, yolsuzluk ve ahlaksızlık vakalarında siyasi saiklerden bağımsız yargılama sürecinin gerekliliğini vurguladı.
Deliller varken yargının yok sayılamayacağını kaydeden CHP Milletvekili Adıgüzel Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım, Tanju Özcan, Muhittin Böcek gibi tutuklu belediye başkanlarına göndermede bulundu.
Fondaş Sözcü TV'nin dijital edisyonuna konuk olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, havluculara, bavulculara, pavyonculara şu mesajı verdi:
"Ortada deliller, para trafikleri, otel lobilerinde ahlaksız görüntüler varken, baklava kutularındaki paralar varken adi suçlarda, yolsuzluk, ahlaksızlık birtakım suçlarda bu yargıyı tamamen yok sayamazsınız."