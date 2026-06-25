CHP'li vekil Adıgüzel'den yolsuz belediye başkanlarına net tavır: Yargı yok sayılamaz

Adıgüzel, parti içindeki adi suçlar, yolsuzluk ve ahlaksızlık vakalarında siyasi saiklerden bağımsız yargılama yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Milletvekili, Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım, Tanju Özcan ve Muhittin Böcek gibi tutuklu belediye başkanlarına gönderme yaptı.