MSB duyurdu: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Şahin kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in, helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin gerçekleştirildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Şahin'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.