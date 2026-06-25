MSB duyurdu: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, acı haberi duyurduğu açıklamada şehit Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı ile sabır diledi.
Hızlı Özet Göster
- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin rahatsızlanarak şehit oldu.
- Kenan Şahin helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Şahin kurtarılamadı.
- Milli Savunma Bakanlığı şehit Kenan Şahin'in ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in, helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin gerçekleştirildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI
Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.