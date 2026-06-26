CANLI | Başkan Erdoğan'dan İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan, ihracatçıların kimi zaman gönül elçisi, kimi zaman engelleri omuzlayan kişiler olduğunu söyledi.

Erdoğan, ihracatçılara teşekkür ederek bugüne kadar yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birazdan aktaracağımızın rakamların her kuruşun nasıl kazanıldığına ilişkin dertlenen biriyim. Özellikle ihracat günümüzde artık mal alıp başka bir yere satmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman ise önümüze çıkan engelleri omuzluyorsunuz. Bu nedenle TİM çatışı altında çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanınızda olduk bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

SON 23 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYORUZ



TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da devam ediyor. 22 Mayıs tarihinde 2,4 milyar dolarla günlük ihracatta rekor kırdık. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi.

Bu rakamları daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ihracatımızı ülkemiz geneline yaymak. 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Etrafındaki onca sıkıntı ve krizi rağmen ihracatımızdaki bu yükselişle mukayese edilecek çok az örnek var. Yakın coğrafyalardaki ihracat ağımızı daha fazla coğrafyaya yaymak istiyoruz.

Son verilere göre savunma ve havacılık alanında ihracatımız yüzde 29,5 oranında artışla 3 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla ihracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel