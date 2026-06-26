CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır)

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"-2 Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"-3 Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"-4
Takvim Kaynak Tercihleri
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde arsa vurgunu! Zeytinlik de var tarla da | 238 milyonluk satış
SONRAKİ HABER

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde arsa vurgunu! Zeytinlik de var tarla da
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler