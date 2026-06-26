Başkan Erdoğan Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı: "Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutladı.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel